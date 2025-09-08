Video: el instante en el que comenzó el ataque terrorista en Israel

Un tiroteo contra una parada de autobús en Jerusalén, Israel , dejó este lunes al menos seis muertos y trece heridos, varios de ellos en estado grave. El ataque fue perpetrado por dos hombres armados que abrieron fuego en el cruce de Ramot, en el norte de la ciudad, poco después de las 10 de la mañana.

Los atacantes llegaron en un vehículo y dispararon contra las personas que esperaban en la parada. Entre las víctimas fatales se encontraban tres hombres de alrededor de 30 años, un hombre de 50 y una mujer de la misma edad. A ellos se sumaron otras dos personas que murieron en el hospital tras haber sido trasladadas en estado crítico, según informó el servicio de emergencias Magen David Adom (MDA).

En total, trece personas resultaron heridas: siete permanecieron en estado grave por heridas de bala, dos en estado moderado y tres sufrieron lesiones leves por fragmentos de vidrio.

"En respuesta al ataque terrorista, un soldado y varios civiles que se encontraban en la parada de autobús se enfrentaron a los atacantes y respondieron al fuego. Los terroristas fueron neutralizados y sus muertes se confirmaron en el lugar", señaló la Policía en un comunicado. En la misma nota se informó que los agresores abrieron fuego contra la multitud sin previo aviso y que en la escena se recuperaron varias armas, municiones y un cuchillo.

Las autoridades desplegaron numerosas fuerzas de seguridad y unidades militares para asegurar el área. La Policía confirmó la intervención de equipos forenses y unidades de desactivación de bombas con el fin de garantizar la seguridad y recolectar pruebas. El ministro de Exteriores, Gideon Saar, indicó desde Hungría que los atacantes eran ciudadanos palestinos, aunque sus identidades aún no fueron difundidas.

Reacciones y medidas

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se trasladó al lugar del ataque y aseguró que el Gobierno detendría a “todos los que han ayudado” a los agresores. “Estamos persiguiendo y cercando las aldeas de donde vinieron los asesinos. Atraparemos a todos los que los ayudaron y los enviaron, y tomaremos medidas aún más duras”, declaró.

Netanyahu también afirmó: "Estos asesinatos, estos ataques, en todos los sectores, no nos debilitan; solo aumentan nuestra determinación de completar las misiones que nos hemos propuesto". Además, subrayó: "Estamos en guerra contra el terrorismo. La guerra continúa en Gaza y, lamentablemente, también en Jerusalén. En Judea y Samaria, hemos frustrado cientos de ataques este año, pero, lamentablemente, hoy no".

El presidente Isaac Herzog calificó el hecho como “una mañana dolorosa y difícil” y sostuvo que el atentado "nos recuerda una vez más que estamos luchando contra el mal absoluto”. Agregó que “el terrorismo nunca nos derrotará" e instó a la comunidad internacional a comprender la magnitud de la amenaza.

Hamás, aunque no reivindicó el ataque, difundió un comunicado celebrando la acción.

El Ejército israelí anunció el despliegue de refuerzos en Jerusalén y en las afueras de Ramala, en Cisjordania, como parte de las operaciones para “combatir el terrorismo”. Según la Policía, este atentado fue el más mortífero registrado en la ciudad desde noviembre de 2023, cuando dos militantes de Hamás mataron a tres israelíes en una parada de autobús en Jerusalén Occidental.