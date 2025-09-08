Se filtró la obscena carta que Donald Trump le habría escrito a Jeffrey Epstein

Una supuesta carta escrita por Donald Trump en 2003 a Jeffrey Epstein fue revelada por la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, donde el presidente de Estados Unidos habría hecho un dibujo obsceno junto a un texto sugestivo.

Este hecho, el cual desde la Casa Blanca desmienten totalmente, reaviva los videos difundidos hace años donde se los veía juntos. En este caso, el presidente habría enviado la silueta del cuerpo de una mujer desnuda al empresario.

La vocera oficial de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue quien desmintió la misma. "Trump no hizo este dibujo y no lo firmó", aseguró. Luego realizó una denuncia donde se quiere hacer circular "informaciones falsas destinadas a alimentar el complot demócrata". La misma, había sido publicada primero por el medio The Wall Street Journal y luego fue difundida por el Congreso de los Estados Unidos.

"El último artículo publicado por el Wall Street Journal demuestra que toda esta historia de la 'Tarjeta de Cumpleaños' es falsa”, escribió Leavitt en su cuenta de X. Y agregó: "Como he dicho desde el principio, está muy claro que el presidente Trump no dibujó esta imagen ni la firmó”.

Todo este hecho no hizo más que reavivar aquella vieja relación entre Trump y el difunto, acusado de diversos delitos sexuales, donde en este caso el presidente negó completamente las acusaciones.

La denuncia de Donald Trump a un conocido medio

A raíz de este hecho, se conoció que aparentemente la carta formaba parte de un álbum de cumpleaños que se había compilado para el cumpleaños de Epstein. El mismo fue mencionado incluso por el medio estadounidense The Wall Street Journal, lo que hizo que el presidente les hiciera una denuncia por difamación de 10.000 millones de dólares.