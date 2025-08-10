Jeffrey Epstein: revelaron imágenes perturbadoras de la mansión donde vivía

Una investigación de The New York Times mostró el interior de la mansión del financiero Jeffrey Epstein y dieron a conocer su perturbadora colección de arte.

Una reciente publicación de The New York Times expuso imágenes inéditas del lujoso departamento de Jeffrey Epstein en el Upper East Side de Nueva York, revelando una colección de arte tan extravagante como perturbadora.

Foto por foto: la colección de arte que tenía Jeffrey Epstein Entre las piezas más impactantes, destaca una escultura a tamaño real de una figura femenina vestida con un auténtico vestido de novia, suspendida de una cuerda junto a la escalera principal. La imagen, según el medio, causó fuerte impresión entre los lectores por su macabro simbolismo.

pieza de arte Pieza de arte ubicada en el ingreso de la mansión. The New York Time Las fotografías también mostraron el despliegue de un sofisticado sistema de cámaras instalado en diferentes ambientes de la propiedad del financiero estadounidense.

ambientes del departamento de epstein The New York Time fotografías del departamento The New York Time Algo que el diario norteamericano detalló como impactante fue una exhibición fotográfica de Jeffrey Epstein, que estaba en un aparador en su comedor. En las fotografías se pudo visualizar al financiero estadounidense junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump y otras personalidades reconocidas a nivel internacional.

fotografías de jeffrey Fotografías ubicadas en un mueble del comedor. The New York Time fotografías de epstein The New York Time Otro elemento inquietante hallado en la mansión fue una obra de 4,5 metros colgada en la sala de masajes. La imagen retrata a ocho niñas desnudas que, de acuerdo con el testimonio de una de las víctimas, tenía un carácter "artístico" y no "pornográfico". Se trataba de Little Miss Pink Tomato (1995), del artista Damian Loeb, que muestra a niñas en traje de baño bajo luces de escenario, evocando un concurso de belleza infantil.