"Demasiado peligrosa para ser libre": condenan a cadena perpetua en EE.UU. a la mujer que envenenó a su esposo y escribió un libro infantil sobre su muerte

Una madre que publicó un libro infantil sobre el duelo tras la repentina muerte de su esposo fue condenada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, tras ser declarada culpable de su asesinato.

En marzo, un jurado determinó que Kouri Richins, de Utah, mató a su esposo en 2022 al envenenarlo con una bebida adulterada con fentanilo.

Richins, de 36 años, había acumulado deudas por millones de dólares, había contratado pólizas de seguro de vida a nombre de su esposo y mantenía una relación extramatrimonial, según aseguraron los fiscales en el juicio de varias semanas que tuvo lugar este año.

Al emitir la sentencia este miércoles, el día en que Eric Richins habría cumplido 44 años, el juez Richard Mrazi sostuvo: "Una persona condenada por esos hechos es simplemente demasiado peligrosa para volver a ser libre".

La madre de tres hijos –que no testificó durante su juicio– habló durante unos 30 minutos este mismo miércoles, dirigiéndose principalmente a sus hijos, según informó CBS News, medio socio de la BBC.

"Sé que hoy no quieren hablar conmigo y me odian. Está bien. Cuando estén listos, estaré aquí para ustedes", dijo.

Reuters La justicia determinó que la mujer mató a su esposo al envenenarlo.

Richins también fue declarada culpable de reclamar fraudulentamente beneficios de seguro tras la muerte de su esposo en su hogar, situado a las afueras de la localidad de esquí de Park City.

Durante el juicio, los fiscales sostuvieron que ella creía erróneamente que heredaría el patrimonio de su esposo, valorado en más de US$4 millones, tras su fallecimiento.

También dijeron que estaba planeando un futuro con un hombre con el que había tenido una aventura.

Richins también fue declarada culpable de intento de asesinato por un incidente anterior, cuando envenenó el sándwich de su esposo.

Richins fue arrestada en marzo de 2023, dos meses después de publicar el libro ilustrado "Estás conmigo" (Are You With Me?), que dijo que estaba diseñado para ayudar a la gente, incluidos sus tres hijos, a lidiar con la muerte de un ser querido.

"Escribimos este libro y realmente esperamos que brinde algo de consuelo, no solo para nuestra familia, sino para otras familias que están pasando por lo mismo", le dijo a la estación de radio KPCW en una entrevista antes de su arresto.

Richins dedicó el libro a su marido, llamándolo "mi increíble esposo y un padre maravilloso".

BBC

FUENTE: BBC