El intendente de San Carlos repudió el ataque que sufrió un diputado que apoyó a San Jorge

El intendente de San Carlos , Alejandro Morillas , repudió públicamente el escrache que sufrió este fin de semana la familia del diputado provincial de Cambia Mendoza, Mauricio Torres, luego de que el legislador votara a favor de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de explotación del proyecto minero San Jorge , hecho que ha generado protestas ciudadanas en contra de la actividad de esta iniciativa minero-metalífera.

El hecho ocurrió en la vivienda del diputado, cuando él no se encontraba en el lugar, y tuvo como principales víctimas a su esposa y a su hija quienes, según Morillas, se escondieron en el baño atemorizadas del escrache.

A través de un mensaje dirigido a la comunidad sancarlina, Morillas expresó su preocupación por el episodio y condenó de manera enfática esta manifestación. “Sancarlinos, en las últimas horas fuimos testigos de un escrache a la familia de un vecino. Él no estaba en ese momento, pero sí su esposa y su hija, que se tuvieron que encerrar aterrorizadas en el baño apagando las luces de la casa. Todo podía pasar”, relató el jefe comunal.

En sus declaraciones, el intendente marcó distancia con los sectores que impulsaron la protesta frente al domicilio particular del legislador y cuestionó el impacto que este tipo de acciones genera en la convivencia social. “Ante esto quiero decirles bien claro, en mi rol como intendente, a mí no me van a encontrar en esos grupos violentos, que después de una reunión encaran un escrache, generando miedo, no solo en el escrachado, sino también en los vecinos de su barrio”, sostuvo.

En paralelo, el intendente reafirmó su postura contra la minería en el departamento y buscó despejar versiones que lo vinculan con un eventual "aval", sobre todo por su acercamiento a la gestión de Alfredo Cornejo. “Que no les quepa la menor duda, que mientras yo estoy ocupando este sillón, la minería que combatimos a San Carlos no entra”, enfatizó.

Finalmente, Morillas apeló al respeto por las diferencias entre quienes están a favor o en contra de la actividad minera. “No se dejen llenar la cabeza. Lo digo por convicción y por mandato de mi pueblo”, concluyó.

El escrache a la familia del diputado Mauricio Torres

Morillas se pronunció en contra de la minería metalífera

Por otro lado, a comienzos de mesa, en declaraciones realizadas a MDZ Radio 105.5 FM, Morillas insistió en su posición respecto a la minería en su departamento, basándose en la defensa del agua y la 7722 en un clima cada día más polémico alrededor del proyecto San Jorge.

El jefe comunal se había expresado en redes sociales al indicar que seguiría "defendiendo y estando del lado de la 7722. Creo que hemos sido claros desde el primer momento que en nuestro San Carlos no hay licencia social para llevar minería”.

Consultado sobre la intención del video difundido donde sostiene esta postura, Morillas explicó: “Hay algunas voces que confunden y nosotros no hemos cambiado en ningún momento el destino que queremos para nuestro San Carlos… ese video tiene que ver con eso”.

Morillas fue enfático en delimitar el alcance de sus declaraciones al departamento que gobierna: “Yo hablo de San Carlos, no hablo de otro lugar que no sea San Carlos… Yo no soy quién para meterme con otros intendentes que sí están decididos a hacerlo y tienen licencia social… cada territorio tiene la determinación de qué es lo que se lleva a cabo en él o no”.

Respecto a la Ley 7722, que regula el uso de sustancias químicas en la minería, el intendente afirmó: “Simplemente creo que es una ley que hay que protegerla, creo que es una ley que nos protege a todos los mendocinos”. Negó tener información sobre una posible modificación de la normativa.