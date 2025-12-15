Alta traición: un intendente peronista se quedó con el Concejo Deliberante gracias al voto de concejala de LLA

En los municipios de la provincia de Buenos Aires la traición es una constante. Sin pudor alguno, concejales “supuestamente” opositores se entregan al intendente que “contrate sus servicios”. Eso fue lo que paso en el Partido de La Costa , con el voto de una concejala de La Libertad Avanza que posibilitó que el peronista Juan de Jesús retenga la presidencia del Concejo Deliberante .

Tras la jura de los nuevos concejales en el Partido de La Costa la oposición unida estaba a punto de propinarle una tremenda derrota al histórico intendente peronista Juan de Jesús , quedándose con la presidencia del Concejo Deliberante . Lo que no sabían es que entre sus filas se estaba cocinando la traición.

En la nueva conformación del Concejo Deliberante del Partido de La Costa , de las 18 bancas el peronismo se quedó con 8, reteniendo la mayoría. Las 10 restantes se repartieron entre la UCR y La Libertada Avanza . Por lo cual, el intendente Juan de Jesús confiaba en que mantendría la presidencia y el control del Consejo Deliberante para el peronismo , ya que no creía posible una alianza entre ambas fuerzas por lo cruces que habían tenido durante la campaña de las legislativas provinciales del 7 de septiembre.

La ahora ex concejal libertaria Elizabeth Villalba, quien tras la traición a sus pares se quedo con la vicepresidencia del Consejo deliberante del Partido de la Costa

Es por esto que, días antes del recambio legislativo, lo tomó por sorpresa la estratégica unión de violetas y boinas blancas obligándolo a “activar” todas las estrategias para asegurarse el voto- por lo bajo se dice que abrió la billetera-, que le permitiera retener la presidencia y el control del Concejo Deliberante .

Cuando parecía que la suerte del histórico dirigente peronista Juan de Jesús estaba echada y en la previa de la votación la oposición sacaba pecho afirmando que tenían los 10 votos para quedarse con la presidencia del Concejo Deliberante , hasta hablaban de un acuerdo estratégico para quedarse con el municipio en el 27; por la espalda, como suele suceder, llegó la traición.

Al momento de emitir su voto- la votación estaba 9 a 8 a favor de la unión entre radicales y libertarios- la concejala de La Libertada Avanza, Elizabeth Villalba, sorprendió a todos – en realidad a casi todos- votando a favor del peronismo y dejando la elección igualada en 9. De esta forma le dio, tal cual lo establece la Ley Orgánica de Municipios, la presidencia del Concejo Deliberante al espacio gobernante, es decir al peronismo.

Tras la elección, que derivó en alocados festejos de la barra peronista, la oposición cargo duramente contra la concejala libertaria que traiciono el pacto. Desde La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires tomaron rápidamente la decisión de expulsar a Elizabeth Villalba del partido fundado por Javier Milei.

Mientras que los concejales radicales acusaron a la, ahora, exlibertaria de romper el pacto y en redes sociales los trols libertarios caputistas se hicieron un festín pegándole a Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, por haber infiltrado a una “Kuka” a las filas violetas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TraductorTeAma/status/1999274123873386964?s=20&partner=&hide_thread=false Siguen los éxitos de Sebastián Miguel Pareja, la tercera en la lista a concejales del municipio de La Costa se pasó a los kukas.



Se siguen quebrando los "inquebrantables"... https://t.co/oSdQKzkGWf pic.twitter.com/hm4yC1lthk — Traductor (@TraductorTeAma) December 12, 2025

En dialogo con la prensa la referente de La Libertad Avanza en el Partido de la Costa, Roxana Cavallini, afirmó: “Fue humillante verla cómo se sentaba (Elizabeth Villalba) en la bancada peronista”, y agregó: “Sufrimos una traición inmensa”.

Como pago a su traición, Elizabeth Villalba fue elegida por los votos peronistas vicepresidenta del Concejo Deliberante del Partido de la Costa.

Rupturas y traiciones en los Concejos Deliberantes

Lo que pasó la semana pasada en el Partido de La Costa, que derivó en la expulsión de Elizabeth Villalba de La Libertad Avanza, no deja de ser un episodio más de lo que ocurre en los Concejos Deliberantes de los municipios de la provincia de Buenos Aires, donde los concejales que asumen por un partido se dan vuelta y forman sus propios bloques, como fue el resonante caso de Leila Gianni en La Matanza.

Esto parece ser un patrón entre las filas de La Libertad Avanza. Basta con recordar lo que paso a finales del 2023 en la Legislatura bonaerense, cuando antes de jurar sus bancas un número importante de legisladores (diputados y senadores) rompieron el bloque libertario para ser funcionales al gobierno de Axel Kicillof.

Esto se replicó en varios municipios de la provincia de Buenos Aires, donde concejales electos por La Libertad Avanza rompieron para armar bloques propios a fines a los intendentes peronistas, y en los distritos que no gobierna el peronismo terminan siendo los principales opositores.