Histórico: un intendente peronista de la provincia de Buenos Aires quedó sin opositores en el Concejo Deliberante

El aplastante triunfo peronista del 7S en las elecciones de la provincia de Buenos Aires , posibilitaron un hecho histórico; que un intendente no tenga opositores en el Concejo Deliberante . Motivo por el cual, desde la oposición, alertan que por los próximos dos años el Concejo Deliberante de Pila podría transformarse en la escribanía del intendente .

El jueves el jefe comunal de Pila, Sebastián Walker , tomo juramento a los nuevos concejales que deberán representar a los vecinos pilenses. El acto tuvo la particularidad que los tres ediles electos para el recambio del Concejo Deliberante son de Fuerza Patria y responden - al igual que los 3 concejales que tienen mandato hasta el 2027- al intendente peronista .

Por lo que en el municipio de Pila – distrito de la Quinta Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires con menos de 5.000 habitantes- el intendente gobernará sin oposición hasta el 2027.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof en la firma de convenios con el intendente de Pila, Sebastián Walker

Es de destacar que el jefe comunal peronista de Pila, Sebastián Walker, en el 2023 fue reelecto por más del 70% de los votos y en las elecciones legislativas bonaerense de medio término del 7S la lista de Fuerza Patria, impulsada por el intendente , cosechó el 56% de los votos frente al 25% que logro Somos Buenos Aires y el 19% de La Libertada Avanza.

Un resultado que le permitió a Sebastián Walker, aliado del gobernador Axel Kicillof, retener las tres bancas en disputa del Concejo Deliberante .

Con esta nueva configuración del Concejo Deliberante que se mantendrá, de no mediar algún resquemor de la interna peronista, hasta el 2027. El municipio de Pila se convierte en el único distrito de la provincia de Buenos Aires que no tendrá presencia de otras fuerzas políticas en el recinto.

El control del Concejo Deliberante, garantiza la continuidad de gestión del jefe comunal

Tras la asunción de los flamantes concejales peronistas, el intendente Sebastián Walker, destaco el acompañamiento de los vecinos a la continuidad de la gestión “basada en compromiso, transparencia y cercanía con los pilenses” y agradeció a los ediles salientes su compromiso “para el crecimiento de Pila”.

El intendete de Pila Sebastian Walker con uno de los flamentes concejales

En tanto desde el municipio afirmaron que esta nueva etapa, con la totalidad de las bancas en el Consejo Deliberante, permitiría profundizar la planificación y ejecución de políticas públicas.

Un dato a tener en cuenta es que en el 2027 Sebastián Walker, de no modificarse la Constitución de la provincia de Buenos Aires, no podrá presentarse a un nuevo periodo como intendente. Y la actual composición del Concejo Deliberante, sin ediles opositores, se mantendrá por dos años hasta la próxima renovación de los cargos legislativos.