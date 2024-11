Gracias a la complicidad de los libertarios "dialoguistas", Axel Kicillof consiguió una victoria importante

Hasta horas antes de la hora fijada para la sesión especial, convocada por el oficialismo, para tratar la reforma del régimen jubilatorio de los trabajadores del Banco Provincia de Buenos Aires (BAPRO) y convertir en Ley al RIGI bonaerense, corrió el rumor de que la sesión se caía. Más teniendo en cuenta que todos los bloques opositores, o casi todos, habían pactado no dar quórum, afirmando que el tratamiento sobre tablas de la reforma, al no haber pasado por el resto de las comisiones, debía ser aprobado por los dos tercios del senado y no por mayoría simple como impuso el oficialismo.

Con el correr de las primeras horas de la tarde, la maniobra de los operadores de Unión por la Patria para conseguir el quórum y los votos, quedó al descubierto por la complicidad de los tres senadores libertarios "dialoguistas" y el sorpresivo giro que dio "el delfín" de Carolina Piparo, la senadora Betina Riva, que posibilitaron que el oficialismo logre que 24 senadores se sienten en sus bancas; sumando a Sergio Berni que dio asistencia virtual, por lo que les sobro un legislador para obligar a la oposición a bajar al recinto.

El tablero del recinto del Senado bonaerense, muestra los senadores que dieron quórum.

Los 25 senadores que posibilitaron la sesión - 21 de Unión por la Patria; 3 de La Libertad Avanza "dialoguista"; y 1 del unibloque Buenos Aires Libre- son los mismos que le dieron el primer triunfo de la tarde a Axel Kicillof por 25 a 21, logrando la media sanción al proyecto que modifica la Ley N°15.008, restituyendo el cálculo de los haberes previsionales de los trabajadores del BAPRO en 82%.

La ley sancionada en el 2017, durante la gestión de María Eugenia Vidal, y por la cual se modificó la edad jubilatoria de los trabajadores del BAPRO, bajaba los porcentajes de movilidad y de aportes previsionales, lo que motivó que más de 7 mil empleados de la entidad, impulsados por el gremio de La Bancaria, realicen una demanda contra la provincia.

Si bien la sesión se puso picante, fueron pocos los oradores antes de la votación. El primero en tomar la palabra para justificar la postura del bloque por la positiva, y cargar contra el PRO, fue el exarmador nacional de Milei, Carlos "El Chino" Kikuchi. En su alocución manifestó que la ley "tiene varios vicios de inconstitucionalidad", remarcando que el artículo 41 fue señalado por la Suprema Corte Bonaerense como el disparador de cerca de los 7.000 juicios contra el estado. Además, denuncio al PRO de motorizar los ataques a su bloque por votar a favor de la reforma previsional.

A todo esto, desde la oposición manifestaron su negativa a la modificación de la caja jubilatoria del BAPRO. El jefe de la bancada de La Libertad Avanza Carlos Curestis sostuvo: "Es inadmisible discutir esta jubilación de privilegio en una provincia que tiene casi el 70% de pobreza. Lo sacan rápidamente en una sesión especial, consideramos que marca un antecedente preocupante".

En sintonía con el discurso del jefe de la bancada violeta, el senador del PRO Alex Campbell, se manifestó en contra de las "jubilaciones de privilegios cuando hay más del 50% de pobres" y, cargando contra Kicillof, dijo: "Tenemos un presidente que está haciendo un esfuerzo enorme en sostener las cuentas, y en la provincia nos seguimos endeudando".

Recinto del Senado bonaerense

Foto: Jose Luis Carut/MDZ

Cabe destacar que la iniciativa aprobada en el Senado bonaerense establece que las jubilaciones del BAPRO deberán volver a calcularse con el 82% móvil, por lo que se deberá hacer un promedio actualizado de haberes durante los 120 meses anteriores al cese. Los aportes de los trabajadores, con más de un año de antigüedad, lo elevan al 16% y el de los ingresantes pasa a ser del 19%; mientras que las contribuciones obligatorias del BAPRO suben al 21%, todo para tratar de solventar el déficit de más de $100.000 millones de la caja previsional del Banco Provincia.

La indultada por Milei que juega a dos puntas

En el Senado bonaerense la movida del "delfín" de la diputada nacional de La Libertada Avanza Carolina Piparo, no pasó para nada desapercibida. "Betina no hace nada sin la orden de Carolina", le dijo a MDZ un senador opositor enojado porque los había traicionado para cumplir, dicen, con la promesa al secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo.

Sino no se explica cómo quien en el 2017, siendo diputada del extinto Juntos por el Cambio, votó a favor de la reforma del régimen jubilatorio, "que busca mayor justicia social para los 16 millones de bonaerenses" se regodeaba en redes sociales luego de dar su apoyo en ese momento a la reforma. Por este motivo aparecieron carteles en los alrededores de la Legislatura bonaerense firmados por los trabajadores del Banco Provincia, sus excompañeros, declarando "persona no grata" a Carolina Piparo.

Una senadora, que suele ser acida en sus "off" dijo a este diario sobre el tema que "se ve que Carolina está haciendo buena letra. Seguro que Palazo -compañero de Piparo en el Congreso Nacional- a cambio del voto le prometió que le mantenía el carguito en el banco cuando deje de ser legisladora".

Lo cierto es que el voto de Betina Riva, el "delfín" de Piparo, no era necesario. A Axel Kicillof le alcanzó con los tres votos de los libertarios "dialoguistas" para obtener la media sanción.

El senado convirtió en ley el RIGI bonaerense

En una votación exprés, el senado convirtió en ley el RIGI bonaerense, dándole a Axel Kicillof su segunda victoria de la tarde. Y nuevamente fue gracias a los 3 votos de los libertarios "dialoguistas" y a algunas abstenciones que posibilitaron la sanción.

Por la negativa votaron los bloques del PRO y La Libertad Avanza; que entre otras cosas afirmaron que es un RIGI trucho y cargaron contra Kicillof por perder la inversión más importante para la provincia por no adherir al RIGI nacional. Mientras que la UCR Cambio Federal y el unibloque BA Libre se abstuvieron de votar.

Para que entre en vigencia el nuevo régimen de inversiones para la provincia de Buenos Aires, con ideología de género, el Ejecutivo deberá reglamentarlo en los próximos días.