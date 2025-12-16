Causa Cuadernos: se reanuda el juicio tras la remodelación de la Sala AMIA

Tras la remodelación de la Sala AMIA del edificio de Comodoro Py 2002, se reanudará el juicio por la causa Cuadernos . Este martes se volverá a poner en marcha con la lectura del descargo de los empresarios Patricio Gerbi, Juan Chediak, Carlos Wagner, Aldo Roggio y Ángelo Calcaterra para luego pasar a la valoración de la prueba.

Recientemente, tras una serie de reclamos por faltas edilicias, la Corte definió utilizar la renovada sala para que el Tribunal Oral Federal 7, encargado del juicio por la causa que investiga un entramado de corrupción durante los gobiernos kirchneristas, pueda acelerar el proceso judicial.

Este martes continúa el juicio con la lectura de la acusación por las presuntas irregularidades detectadas en la asignación de contratos para obras civiles viales, vinculadas a la Cámara Argentina de Empresas Viales, por lo que se llama a este tramo “La Camarita”.

Con la remodelación de la Sala AMIA, se reanuda el proceso judicial por la Causa Cuadernos.

En la audiencia del último jueves, se profundizó en el pacto entre Cristina Fernández de Kirchner y altos funcionarios del Ministerio de Planificación como Julio De Vido, Roberto Baratta, José López y otros, junto a empresarios como Carlos Wagner y Ernesto Clarens en el marco de un esquema de recaudación ilegal.

Según el Ministerio Público Fiscal, la estructura buscaba generar beneficios económicos ilegales mediante negociaciones vinculadas a la obra pública, la energía y el transporte. El método consistía en exigir porcentajes del valor de las obras, entre el 3% y el 20%, que eran entregados como retornos a cambio de adjudicaciones y liberación de pagos.

Testimonios clave en la Causa Cuadernos

Uno de los testimonios claves fue el de Aldo Roggio, un empresario imputado como colaborador, que denunció aprietes durante la gestión kirchnerista. Por su parte, Carlos Wagner, reveló que “las dádivas que entregara en la sede de la empresa eran con dinero propio, generalmente en pesos”. Además, detalló que “es muy difícil” hacer la cuenta para calcular el monto.

Por su parte, el financista de “La Camarita”, Ernesto Clarens, detalló un complejo sistema y porcentajes que terminaba descontado en bancos para convertirlo a dólares, ya durante el gobierno de Cristina Kirchner.

La obra en la sala AMIA

Con una inversión superior a los 162 millones de pesos, el Consejo de la Magistratura de la Nación finalizó las obras en la Sala AMIA, por lo que la Corte Suprema habilitó al Tribunal Oral 7 a utilizarla para el desarrollo del juicio de la causa Cuadernos de forma presencial.

Entre las renovaciones realizadas, se destacan la reparación de pisos técnicos afectados por humedad ascendente y la restauración completa de los techos abovedados, también deteriorados por filtraciones externas.

En paralelo, se instalaron nuevos cables eléctricos y luminarias; se actualizaron los detectores de humo y la señalización de seguridad; se repintaron tanto el interior como el acceso principal, y se incorporó equipamiento audiovisual de última generación, un factor fundamental para los procesos judiciales, ya que permite la proyección en gran escala de imágenes, grabaciones y conferencias en tiempo real.