Renovarán una emblemática zona del Parque San Martín: este es el proyecto

El Gobierno provincial llamó a licitación para la ejecución de obras de renovación en el Parque General San Martín.

Remodelarán la zona del Parque en donde está la calesita.

El Gobierno de Mendoza llamó a licitación para la ejecución de la obra de renovación de una rotonda emblemática del Parque General San Martín, histórica por albergar la famosa calesita.

Calesita Parque San Martin (2).jpg Santiago Tagua/MDZ Este sector no es solo un área de juegos, sino un espacio que históricamente ha sido fundamental para el esparcimiento social. Sin embargo, el área presenta un avanzado estado de deterioro que exige una profunda intervención para recuperar su funcionalidad.

PARQUE GENERAL SAN MARTIN (10) En el parque, el sector de la calesita sigue vivo y lleno, aunque algunos juegos muestran señales de desgaste. Marcos Garcia / MDZ De esta manera, el principal objetivo es la renovación y acondicionamiento de este espacio. Según lo planteando por la Provincia, la obra busca transformar y modernizar la zona de la calesita, "fortaleciendo su valor patrimonial y adaptándolo a los estándares de uso, integración y sustentabilidad del siglo XXI".

La obra forma parte del plan de mejoras denominado “Puesta en Valor del Núcleo Histórico del Parque General San Martín”, iniciado en 2016. Para renovar el espacio, el presupuesto inicia asciende a 3.059.631.000 de pesos. La recepción y apertura de las ofertas económicas por parte de las empresas interesadas se llevará a cabo el próximo 16 de diciembre en el Salón de Acuerdos del séptimo piso de Casa de Gobierno.

Cómo será la remodelación El sector que aloja la calesita del Parque tiene una extensión de aproximadamente 20.000 m2. Según lo planteado, se prevé la reconstrucción total de pisos y la renovación de equipamiento de toda esta superficie, pero respetando la esencia concéntrica del lugar.