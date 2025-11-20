Renovarán una emblemática zona del Parque San Martín: este es el proyecto
El Gobierno provincial llamó a licitación para la ejecución de obras de renovación en el Parque General San Martín.
El Gobierno de Mendoza llamó a licitación para la ejecución de la obra de renovación de una rotonda emblemática del Parque General San Martín, histórica por albergar la famosa calesita.
Este sector no es solo un área de juegos, sino un espacio que históricamente ha sido fundamental para el esparcimiento social. Sin embargo, el área presenta un avanzado estado de deterioro que exige una profunda intervención para recuperar su funcionalidad.
De esta manera, el principal objetivo es la renovación y acondicionamiento de este espacio. Según lo planteando por la Provincia, la obra busca transformar y modernizar la zona de la calesita, "fortaleciendo su valor patrimonial y adaptándolo a los estándares de uso, integración y sustentabilidad del siglo XXI".
La obra forma parte del plan de mejoras denominado “Puesta en Valor del Núcleo Histórico del Parque General San Martín”, iniciado en 2016. Para renovar el espacio, el presupuesto inicia asciende a 3.059.631.000 de pesos. La recepción y apertura de las ofertas económicas por parte de las empresas interesadas se llevará a cabo el próximo 16 de diciembre en el Salón de Acuerdos del séptimo piso de Casa de Gobierno.
Cómo será la remodelación
El sector que aloja la calesita del Parque tiene una extensión de aproximadamente 20.000 m2. Según lo planteado, se prevé la reconstrucción total de pisos y la renovación de equipamiento de toda esta superficie, pero respetando la esencia concéntrica del lugar.
Los aspectos clave de la remodelación son los siguientes:
- Reconfiguración central: se prevé la colocación de la calesita en el centro de la rotonda, reforzando la centralidad del espacio y remitiendo directamente a la configuración original de la "Rotonda de la Música".
- Accesibilidad universal: se eliminarán desniveles (escalones) y se unificarán las superficies peatonales para crear circuitos continuos. Los nuevos pisos serán de hormigón estampado, teja molida, granza y caucho molido en sectores de juegos, diseñados para garantizar la circulación de personas con movilidad reducida y el desplazamiento lúdico (patines, bicicletas).
- Nueva unidad de servicio: se construirá una estructura moderna en la misma ubicación que la existente, con baños públicos y un espacio para kiosco/arriendo, adoptando un sistema constructivo tradicional con plateas de hormigón, estructura metálica y cerramientos de mampostería, priorizando la durabilidad.
- Equipamiento de vanguardia: se incorporarán juegos infantiles de última generación y áreas recreativas para todas las edades, incluyendo aparatos de gimnasia, juegos de agua y espacios de estar, complementados con bebederos, papeleros y bicicleteros renovados.
- Sustentabilidad y paisajismo: se aumentarán las áreas verdes, disminuyendo las superficies asfaltadas. La propuesta paisajística recrea una gran calesita con distintas temáticas por sector. Se instalará un sistema de riego por aspersión automatizado y se renovarán todas las infraestructuras de instalaciones (electricidad, agua potable y de riego, sistema de bombeo).
El proyecto ejecutivo final, incluyendo cálculos y direcciones técnicas, quedará a cargo del proponente, siendo las bases de la licitación las condiciones mínimas requeridas.