Milagro en Venezuela: rescataron con vida a un nene tras cinco días bajo los escombros

En medio del drama que atraviesa Venezuela tras dos devastadores terremotos que dejaron cientos de muertos, miles de heridos y desaparecidos, una noticia logró abrirse paso entre el dolor: un niño de 12 años fue rescatado con vida luego de permanecer cinco días atrapado bajo los escombros de un edificio colapsado en el estado de La Guaira .

El menor, identificado como Carlos Miguel Gutiérrez, se encontraba bajo los escombros del condominio La Estrella, en la localidad de Macuto, cuando fue localizado por equipos internacionales de búsqueda y rescate que trabajan contrarreloj en las zonas más afectadas por la catástrofe.

La operación estuvo a cargo de especialistas del equipo USAR de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, quienes trabajaron junto a rescatistas del grupo de élite USAR ECU-01 del Cuerpo de Bomberos de Quito, desplegado por el Municipio de Quito para colaborar con las tareas humanitarias en territorio venezolano.

Según trascendió, el niño fue detectado gracias a la utilización de tecnología especializada para búsqueda en estructuras colapsadas, lo que permitió a los rescatistas identificar señales de vida y comenzar una delicada maniobra de acceso y extracción.

La operación demandó varias horas de trabajo técnico y una coordinación milimétrica para garantizar la seguridad tanto del menor como del personal interviniente. Finalmente, Carlos pudo ser retirado con vida, generando escenas de profunda emoción entre los equipos de emergencia y los familiares que aguardaban noticias desde hacía casi una semana.

Milagro en Venezuela: rescataron con vida a un niño tras cinco días bajo los escombros

Carlos Miguel fue sacado de entre los escombros en una camilla, en medio de aplausos de rescatistas, voluntarios, bomberos y ciudadanos que seguían el operativo. Mientras varias personas grababan la escena con sus teléfonos celulares, integrantes del equipo de rescate pedían abrir paso para facilitar el traslado del adolescente y en esa secuencia se lo ve a su padre, Carlos Colmenares, acercarse a la camilla y saludar a su hijo. Le acaricia la cabeza antes de que el menor sea trasladado a una ambulancia para recibir atención médica

Especialistas en desastres sostienen que las probabilidades de hallar sobrevivientes disminuyen drásticamente con el paso de las primeras 72 horas posteriores a un terremoto. Por esa razón, el hallazgo del niño fue considerado por muchos como un verdadero milagro.