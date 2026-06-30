Dolor en Venezuela: improvisaron una morgue a cielo abierto en La Guaira y el video es estremecedor

A cinco días de los terremotos que devastaron a Venezuela, La Guaira enfrenta una dramática situación humanitaria. Los médicos forenses trabajan en una morgue improvisada instalada en el puerto mientras la cifra de víctimas continúa en aumento.

Así es la morgue a cielo abierto que improvisaron en La Guaira.

La Guaira, uno de los estados más golpeados por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el miércoles, atraviesa una de las escenas más dramáticas desde el inicio de la emergencia. En el puerto de la ciudad funciona una morgue improvisada donde médicos forenses trabajan entre decenas de bolsas mortuorias apiladas sobre el suelo.

Algunos cuerpos ya fueron colocados en ataúdes de madera, mientras que cerca del sector donde se desarrollan las tareas permanecen un centenar de urnas vacías listas para ser utilizadas.

El fuerte video de la morgue a cielo abierto en La Guaira X | @SantiagoA1411 @BluRadioCo ¿Cuántos muertos dejaron los terremotos? El último balance oficial supera los 1.700 fallecidos, aunque las autoridades advirtieron que la cifra continúa creciendo a medida que avanzan las tareas de búsqueda entre los edificios derrumbados.

Desde el inicio de la tragedia, los hospitales recibieron a heridos y víctimas fatales, pero la capacidad de las morgues quedó rápidamente desbordada debido a la magnitud del desastre.

¿Por qué la ONU enviará 10.000 bolsas mortuorias? Frente al colapso del sistema forense, la Organización de las Naciones Unidas confirmó el envío de 10.000 bolsas mortuorias como parte de la asistencia humanitaria destinada a Venezuela.