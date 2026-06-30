Diarrea explosiva en pleno Mundial 2026: alerta en Estados Unidos por un parásito intestinal

Mientras se lleva a cabo el Mundial 2026 , Estados Unidos enfrenta una alerta sanitaria por un brote de ciclosporiasis , una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), 145 personas de entre 5 y 86 años enfermaron en 20 estados entre mayo y el 16 de junio. Nueva York concentra la mayor cantidad de casos.

Las autoridades sanitarias informaron que este brote de ciclosporiasis ya afectó a más de 140 personas en distintos puntos del país, de entre 5 y 86 años.

El origen de la enfermedad es el parásito Cyclospora cayetanensis, asociado a cuadros de intoxicación alimentaria que pueden provocar diarrea acuosa y explosiva, náuseas intensas, vómitos, calambres abdominales y fatiga .

El brote fue detectado en 20 estados, además de Nueva York, Nueva Jersey y Washington D.C. Hasta el momento, 20 pacientes debieron ser hospitalizados. Las autoridades sanitarias informaron que no se registraron fallecimientos vinculados con este brote.

Uno de los puntos que más preocupa a los investigadores es que ninguno de los pacientes informó haber viajado recientemente.

La ciclosporiasis suele asociarse al consumo de alimentos o agua contaminados con heces, especialmente en viajes fuera de Estados Unidos y en zonas tropicales. Sin embargo, en este caso, los pacientes afectados se encontraban en Estados Unidos y no habían realizado desplazamientos recientes al exterior.

Por ese motivo, las autoridades creen que la fuente más probable del brote está vinculada con alimentos consumidos dentro del país. Hasta ahora, no se identificó cuál fue el alimento o producto responsable de las infecciones.

Los CDC indicaron que las autoridades de salud pública locales, estatales y federales, junto con la FDA, investigan varios grupos de casos en más de un estado. “La investigación para identificar las posibles fuentes continúa”, informó la agencia.

Los estados afectados por el brote

Los casos fueron reportados en varios estados y jurisdicciones de Estados Unidos. Además de Nueva York, Nueva Jersey y Washington D.C., la lista incluye Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Delaware, Maryland, Pensilvania, Virginia, Carolina del Norte, Ohio, Tennessee, Wisconsin, Illinois, Georgia, Florida, Texas, Luisiana, Colorado y Alaska.

Nueva York es el estado con mayor número de casos informados hasta el momento. Las autoridades advirtieron que la cantidad real de personas afectadas podría ser mayor que la registrada oficialmente.