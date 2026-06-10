Quién es el socio y amigo de Martín Menem que encontró muerto a Daniel Osorio Peñaloza: el vínculo que los une

Las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo de Daniel Antonio Osorio Peñaloza desataron una investigación penal para conocer las causas detrás de su muerte. Sin embargo, poco después, la conexión del fallecido con Martín Menem y su rol como directivo de una empresa relacionada con la causa ANDIS llamaron la atención. Uno de los puntos claves es el perfil de quien habría encontrado el cadáver, también relacionado con el presidente de la Cámara de Diputados.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 22, conducida por el fiscal Marcelo Cubría , junto con el Juzgado N° 40 a cargo de la jueza Paula González , avanzan a paso firme en la investigación sobre la muerte de Daniel Osorio Peñaloza . El exgerente y exdirectivo de GenTech —la conocida empresa de suplementos deportivos que opera como sponsor y proveedor oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)— fue encontrado sin vida en su departamento del barrio porteño de Caballito .

El expediente, caratulado inicialmente como muerte dudosa , intenta reconstruir minuciosamente el rompecabezas de las últimas horas con vida del ejecutivo de la compañía de suplementos dietarios, firma que a su vez se encuentra vinculada a la droguería Suizo Argentina (salpicada recientemente por el escándalo de la ANDIS).

En el centro de esta reconstrucción aparece un nombre clave, revelado en exclusiva por MDZ : Néstor Alexander Quintero Calderón , el hombre que habría ingresado a la escena y halló el cuerpo.

La conexión entre los envueltos en el caso sería más que solo empresarial, sino que también habrían entablado una relación de amistad. Prueba de esto son algunos comentarios en redes sociales donde el riojano, por medio de su cuenta personal, muestra su cercanía con los otros dos.

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La reconstrucción de las últimas horas: de la cena de negocios a Caballito

Según se pudo conocer a través de fuentes ligadas a la investigación, la cronología previa al fatal desenlace comenzó el viernes por la noche. Daniel Osorio Peñaloza compartió una cena de negocios junto a ambos involucrados.

Tras finalizar ese encuentro formal, el contador venezolano y el tercer comensal decidieron extender la jornada y continuar la noche en un bar del barrio porteño de Palermo. MDZ confirmó que ese acompañante era Néstor Alexander Quintero Calderón.

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El rastro digital de Osorio Peñaloza se interrumpió de manera abrupta pocas horas después de la salida en Palermo. El sábado, exactamente a las 07.30, su teléfono celular registró la última conexión a los servicios de mensajería, convirtiéndose en el último hito de su actividad tecnológica.

A partir de ese preciso minuto, el dispositivo móvil dejó de recibir y contestar de manera absoluta cualquier tipo de mensajes o llamadas telefónicas. Este prolongado e inusual silencio encendió las alarmas de su entorno más cercano durante todo el sábado, transformando la preocupación inicial en el trágico hallazgo del domingo por la mañana.

El trágico hallazgo se produjo el domingo por la mañana en el departamento de Osorio Peñaloza, ubicado sobre la Avenida Díaz Vélez, a metros del monumento al Cid Campeador, en el barrio de Caballito.

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Quién es Néstor Alexander Quintero Calderón y su vínculo con Martín Menem

Néstor Alexander Quintero Calderón es un ciudadano colombiano, licenciado en Finanzas y Comercio Exterior, que actualmente reside en Argentina. Según consta en el expediente comercial de la firma Insulow S.R.L. —al que tuvo acceso este medio—, Quintero Calderón es socio comercial directo tanto de Martín Menem como del fallecido Daniel Osorio Peñaloza. Insulow S.R.L. es una empresa dedicada a la venta de suplementos dietarios estrechamente vinculada a la estructura de GenTech.

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El dato clave de la llegada al departamento: ante la falta de respuestas de Osorio Peñaloza, habría sido el propio Martín Menem quien le pidió a Quintero Calderón que se acercara al domicilio, ya que el colombiano era uno de los pocos que poseía un juego de llaves del lugar.

Según indica la investigación, al ingresar a la vivienda, Quintero Calderón encontró a su socio recostado en la cama y ya sin signos vitales. De inmediato, procedió a llamar a Menem.

El funcionario de La Libertad Avanza arribó a los pocos minutos al edificio a bordo de su motocicleta. Si bien el propio funcionario aseguró por medio de su cuenta de X, que al llegar "ya se encontraban interviniendo el SAME y efectivos de la Policía de la Ciudad", versiones alternativas sostienen que Menem ingresó al departamento minutos antes de que lo hicieran las autoridades.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MenemMartin/status/2064327702631403939&partner=&hide_thread=false La muerte de Daniel Osorio Peñaloza es una noticia que me golpea profundamente. Dani fue mi amigo, mi compañero de trabajo y el gerente general de una empresa que construimos y desarrollamos juntos. Quienes lo conocieron saben de su compromiso, su profesionalismo y de la enorme… — Martin Menem (@MenemMartin) June 9, 2026

Del "edema pulmonar" a la hipótesis de la "viuda negra"

Si bien los primeros informes médicos y periciales preliminares indicaron que el deceso de Daniel Osorio Peñaloza se habría producido a causa de un edema pulmonar, la fiscalía de Cubría no descarta ninguna línea de investigación.

Fuentes judiciales confirmaron a este medio que la Justicia continúa investigando bajo estricto hermetismo la hipótesis de que el empresario gastronómico y farmacéutico haya sido víctima de un robo bajo la modalidad de "viuda negra" durante la madrugada del sábado, luego de su salida por Palermo.

Los peritajes tecnológicos sobre los registros telefónicos y las cámaras de seguridad del edificio de Caballito serán determinantes para ratificar o descartar el ingreso de terceras personas al departamento.