Crisis sin fin: la yerba mate se paga hoy a la mitad del valor de equilibrio que piden los productores

El primer trimestre de 2026 muestra que las economías regionales atraviesan un escenario de creciente fragilidad, con más actividades en terreno negativo y un deterioro sostenido en los ingresos de los productores.

Un informe de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) destaca que la yerba mate permanece en rojo desde hace varios meses, en tanto que este mes se sumó la mandioca al lote de actividades en problemas. De su parte, el sector forestal continúa en zona amarilla, sin lograr recuperarse.

Los precios que reciben los productores yerbateros, mandioqueros y forestales crecen por debajo de la inflación, mientras los costos operativos -insumos, logística, mano de obra- siguen en alza.

Esto genera un deterioro persistente de la rentabilidad que, en muchos casos, empieza a impactar en las decisiones productivas y en la continuidad de la actividad.

Particularmente en Misiones, la situación se vuelve particularmente delicada. La yerba mate , principal cultivo de la provincia, continúa mostrando señales de desgaste estructural desde el eslabón productivo, mientras que los escalones más altos atraviesan una bonanza, particularmente el sector exportador.

El precio de la hoja verde de yerba mate se ubica en torno a los $220 mil por tonelada, pero en términos reales implica una caída cercana al 27%, en un contexto donde los costos no dejan de subir.

El deterioro de la mandioca

El dato que enciende nuevas alarmas es el deterioro de la mandioca. Aunque el precio mostró mejoras nominales, en términos reales acumula una caída del 41% desde fines de 2023.

Este desfase golpea directamente a los productores, desincentiva la comercialización y comienza a generar efectos en cadena: menor área sembrada y problemas de abastecimiento en la industria, con plantas de fécula que incluso debieron interrumpir su actividad por falta de materia prima.

La situación de la mandioca motivó que el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, solicite al Gobierno nacional una baja del IVA del 21% al 10,5% para ese cultivo.

Forestoindustria en alerta

El sector forestal, otro de los pilares de la economía misionera, tampoco logra despegar. Se mantiene en zona amarilla, con señales mixtas: los precios crecieron apenas 18% interanual, claramente por debajo de la inflación, mientras que las exportaciones cayeron 19%.

En paralelo, las importaciones aumentaron, configurando un escenario de pérdida de competitividad en un sector clave para la generación de empleo y divisas, según especifica el portal Economis.

Participación en el precio final

En la yerba mate, por ejemplo, el productor capta hoy apenas el 13% del valor en góndola, cuando históricamente esa participación rondaba el 23%.

Este fenómeno se repite en otras economías regionales, como el vino, la papa o las hortalizas, donde la distancia entre el precio de origen y el precio final se amplía, dejando al productor en una situación cada vez más vulnerable.

Yerba mate: 13% (vs 23% histórico)

Vino: 14% (vs 24%)

Papa: 25% (vs 34%)

Leche: 25% (vs 29%)

Arroz: 16% (vs 20%)

Semáforo por sectores

En el informe de Coninagro Con luz roja aparecen la yerba mate, la mandioca, el arroz, la papa, el vino, las hortalizas, el algodón, el maní y la leche.

En amarillo quedaron este mes la industria forestal, el tabaco, los cítricos, las aves, los porcinos, las peras y las manzanas.

Por su parte, en verde quedaron apenas cuatro sectores: bovinos, ovinos, granos y miel.