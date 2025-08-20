La noche de Franco Pardo, el héroe de Racing: del gol agónico a empujar su camioneta con los hinchas

Tras marcar el gol que le dio el pase a cuartos de la Libertadores a Racing al minuto 94, Franco Pardo protagonizó un divertido momento con la gente a las afueras del Cilindro.

Después de marcar el gol de la victoria 3-1 ante Peñarol, a Franco Pardo se le quedó la camioneta y fue asistido por los hinchas de Racing.

Franco Pardo vivió una noche casi perfecta con la camiseta de Racing Club. Pero ¿por qué casi? El defensor ex Unión metió un cabezazo letal para darle la clasificación a la Academia frente a Peñarol al minuto 94, sin embargo, cerró la noche con un pequeño desperfecto a las afueras del Cilindro de Avellaneda.

Y es que, al retirarse, el zaguero de 28 años encontró dificultades para encender su camioneta en el estacionamiento del estadio. Entonces, algunos hinchas que todavía se encontraban en el lugar lo ayudaron a empujarla unos pocos metros y el divertido momento se volvió viral en redes sociales.

Franco Pardo: de marcar un gol inolvidable en Racing a ser ayudado por los hinchas a la salida Las imágenes quedaron grabadas en la cuenta de TikTok de una fanática de la Academia, que filmó el episodio y comentó: "Pov: vas a la cancha a ver a Racing y tu papá termina empujando la camioneta de Pardo". "¡No vas a filmar esto, eh!", se escucha decir al héroe de la clasificación de Racing entre carcajadas, mientras empujaba el vehículo junto a un pequeño grupo de hinchas.