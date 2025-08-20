Vélez apartó a Thiago Fernández, la joya que ya tiene un preacuerdo con su nuevo club para 2026: el comunicado

Tras meterse en los cuartos de final de la Copa Libertadores con el 2-0 a Fortaleza de Brasil, los festejos de Vélez se cortaron rápido y la mañana de este miércoles no llegó con buenas noticias. El club sacó un extenso comunicado oficial indicando que Thiago Fernández , la joya del Fortín que ya avisó que no renovará su contrato que vence a fin de año, fue apartado definitivamente del plantel de Guillermo Barros Schelotto.

Este anuncio se da luego de que el extremo de 21 años, pieza clave del Vélez campeón de la Liga Profesional 2024, llegara a un acuerdo para seguir su carrera en el Villarreal de España, donde se sumará en libertad de acción a partir de 2026 . En el mismo, explica que el futbolista tendrá "un régimen diferenciado de entrenamiento" a partir de este momento y hasta que finalice su vínculo a fin de año.

"La decisión se toma luego de haber agotado todas las instancias posibles en la búsqueda de renovar el contrato del jugador surgido de nuestras divisiones inferiores, y luego de que el mismo haya comunicado al club su decisión expresa de no renovar el contrato vigente con Vélez , cuyo vencimiento es el 31 de diciembre de este año", explicó el Fortín en una parte del comunicado.

Thiago Fernández viene de recuperarse de una rotura de ligamentos sufrida en diciembre de 2024 y ya recibió el alta médica para volver a jugar. A pesar de que Guillermo Barros Schelotto lo quería sí o sí en su equipo, no pudo romper con la firme postura del delantero de irse libre del club y así finalmente sucederá.

Vélez cerró el anuncio con un mensaje terminante y en mayúsculas: "Estas decisiones no son las que nos gusta comunicar. Pero tenemos la obligación de hacer valer los intereses de nuestro club y actuar de manera inflexible ante aquellas conductas que afectan nuestro prestigio y patrimonio".

El comunicado completo de Vélez

El Club Atlético Vélez Sarsfield informa que se ha tomado la decisión de apartar al jugador Thiago Fernández del plantel profesional y establecer un régimen diferenciado de entrenamiento. La decisión se toma luego de haber agotado todas las instancias posibles en la búsqueda de renovar el contrato del jugador surgido de nuestras divisiones inferiores, y luego de que el el mismo haya comunicado al Club su decisión expresa de no renovar el contrato vigente con Vélez, cuyo vencimiento es el 31 de diciembre de este año.

El futbolista recientemente recibió el alta médica luego de recuperarse de una lesión ligamentaria en su rodilla, ocurrida el 3 de diciembre del 2024. Desde meses antes de este infortunio, se venía negociando entre la Institución y la representación de Thiago Fernández la mejora y extensión del contrato, de forma tal de acompañar y reconocer el crecimiento profesional del jugador y proteger el patrimonio y los intereses del Club. Es más, inmediatamente después de que se produjera la lesión, se ratificó la oferta al jugador para que pudiese realizar su recuperación con la tranquilidad necesaria, entendiendo lo que significa atravesar este tipo de situaciones para un deportista profesional.

Pese a la buena voluntad mostrada por la Institución durante todo este proceso y a que se aceptó la última contrapropuesta presentada por la representación del jugador, finalmente Thiago Fernández le comunicó a la Dirección Deportiva su decisión unilateral de no renovar el contrato vigente con Vélez. Por tal motivo, a partir de este momento y hasta la finalización del vínculo con la Institución, el jugador será desafectado del plantel profesional y contará con un esquema de entrenamiento diferenciado al de sus compañeros.

Como institución nos resulta necesario establecer parámetros de trabajo y de conducta que estén por encima de los nombres circunstánciales. El Club acompaña desde el primer día el desarrollo de nuestros jóvenes, no solo en el plano deportivo sino -y aún con más énfasis- en el plano personal brindándoles todas las herramientas para que puedan desarrollarse en el futuro como profesionales y como personas.

La inversión que se realiza en nuestros juveniles es enorme y es ahí donde sentimos que el Club debe estar por encima de todo: formamos, acompañamos y cuidamos a nuestros jugadores desde que llegan a la Institución, y deseamos que estos hagan lo mismo con nuestro escudo sin pretender obtener ventajas o beneficios individuales que perjudiquen al Club Atlético Vélez Sarsfield.

ESTAS DECISIONES NO SON LAS QUE NOS GUSTA COMUNICAR. PERO TENEMOS LA OBLIGACIÓN DE HACER VALER LOS INTERESES DE NUESTRO CLUB Y ACTUAR DE MANERA INFLEXIBLE ANTE AQUELLAS CONDUCTAS QUE AFECTAN NUESTRO PRESTIGIO Y PATRIMONIO.