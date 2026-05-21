A Racing le cobraron un insólito penal ante Caracas por ¡una axila! en el área

Por la Copa Sudamericana, Racing se puso en ventaja al cierre del primer tiempo gracias a una muy discutible pena máxima sancionada a instancias de VAR.

A Racing le cobraron un penal por un contacto de la pelota con la axila de un rival.

Racing llegó al partido de este jueves contra Caracas por la Copa Sudamericana sin margen de error: un triunfo le permitía seguir con vida en el certamen la última fecha; un empate o una derrota lo dejaba eliminado. Y en medio de un contexto tan complicado, se vio beneficiado por una más que polémica decisión arbitral.

Con el marcador igualado 1-1, promediando la media hora de juego le cobraron un penal por una supuesta mano en el área que le permitió a Adrián Martínez poner 2-1 arriba a la Academia. La pena máxima no había sido cobrada en primera instancia por el árbitro Jhon Ospina, quien debió revisar la jugada en el VAR.

El insólito penal que le cobraron a Racing ante Caracas El insólito penal que le cobraron a Racing ante Caracas ESPN Lo insólito es que la pelota no dio en el brazo de Luis Mago, el presunto infractor, sino en su axila derecha. Y esa parte del cuerpo, así como el hombro, están exentas de sanción. Sin embrago, el juez colombiano terminó dándole al elenco de Avellaneda el disparo desde los doce pasos, que Maravilla cambió por gol.