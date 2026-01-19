La reconstrucción de la tragedia en España: así fue el choque de trenes de alta velocidad en Andalucía

El accidente ferroviario ocurrido en España dejó al menos 53 muertos y un centenar de heridos tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad.

España atraviesa horas de conmoción tras el grave accidente ferroviario registrado en la provincia de Córdoba, en la comunidad autónoma de Andalucía, donde dos trenes de alta velocidad descarrilaron y colisionaron de manera parcial. Según reconstruyó el diario La Razón, el siniestro se produjo cuando un tren de la empresa Iryo se descarriló en un desvío e invadió la vía contigua, provocando el posterior descarrilamiento de una formación de Renfe que circulaba en sentido contrario.

La reconstrucción de la tragedia en España españa Gentileza La Razón El tren Iryo 6186 tenía como destino la ciudad de Madrid y se encontraba en los primeros tramos de su recorrido, mientras que el tren Renfe Alvia estaba próximo a arribar a Huelva, en el sur del país. El impacto generó escenas de extrema violencia, con vagones fuera de las vías y pasajeros atrapados entre los hierros retorcidos.

De acuerdo con el último reporte oficial de la Guardia Civil, el saldo provisorio del accidente asciende a 53 personas fallecidas y cerca de un centenar de heridos. Los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona para rescatar a personas que permanecen atrapadas, por lo que no se descarta que el número de víctimas fatales aumente en las próximas horas.

tragedia en españa X Ante esto la Guardia Civil comunicó sobre la "habilitación diferentes oficinas para que los familiares del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, puedan denunciar y aportar muestras de ADN para las labores de identificación".

#AccidenteFerroviario | Actualización de las oficinas habilitadas:



#Córdoba: Comandancia de Córdoba, avenida de Medina Azahara 2

#Huelva: Comandancia de la Guardia Civil, calle Guadalcanal 1, Huelva capital

#Málaga: Comandancia de la Guardia Civil, avenida Arroyo de los… pic.twitter.com/wHm9JsG2DK — Guardia Civil (@guardiacivil) January 19, 2026 La reacción de la Casa Real ante el trágico accidente La magnitud de la tragedia motivó una rápida reacción de la Casa Real. Los reyes Felipe VI y Letizia confirmaron que viajarán hasta la localidad de Adamuz, donde ocurrió el accidente. Desde Atenas, el monarca expresó sus condolencias a las familias afectadas: “Entiendo la desesperación de las familias. Estamos realmente preocupados todos. Esperemos que se recuperen lo antes posible”, manifestó el rey.