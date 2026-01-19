El milagro en la tragedia de España: la nena de 6 años que sobrevivió al choque de trenes

La nena de 6 años logró escapar por una ventana tras el choque de trenes en Adamuz, donde murieron sus padres, su hermano y su primo. El accidente dejó al menos 40 muertos.

La nena escapó por la ventana del vagón y fue encontrada deambulando por la Guardia Civil.

Luego de conocerse la tragedia en España, tras el choque de dos trenes en Adamuz, al sur del país, donde por el momento hay al menos 40 víctimas fatales y más de 100 heridos, comenzaron a conocerse las historias de las víctimas y los sobrevivientes. Entre ellos, se encuentra una nena de 6 años, que logró escapar por una ventana tras el accidente en el que fallecieron sus padres, su hermano y su primo.

Después del siniestro y del enorme operativo de rescate que se desplegó, personal de la Guardia Civil fue el que se encontró con la pequeña, que se encontraba deambulando sola por la zona donde se produjo el trágico accidente.

Según informaron, solo presentaba algunos raspones y un golpe en la cabeza que requirió puntos. La nena viajaba en el Alvia 2384, uno de los trenes involucrados en el siniestro, donde, luego del choque, logró salir por sus propios medios por una de las ventanas del vagón en el que viajaba.

Oriunda de Punta Umbría, la pequeña viajaba junto a sus padres, su hermano de 13 años y su primo de regreso a su ciudad, después de estar presentes en Madrid para presenciar el encuentro entre el Real Madrid y el Levante este fin de semana.

La desesperada búsqueda de los familiares de la nena Además, según trascendió, durante horas, familiares de las víctimas buscaron desesperadamente al resto de la familia en diferentes hospitales, hasta que finalmente confirmaron que todos fallecieron en el choque. Incluso, uno de los tíos de la pequeña, al enterarse de la noticia, viajó y visitó varios hospitales en búsqueda de obtener algo de información sobre el paradero de su familia.