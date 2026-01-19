Las impactantes imágenes de la tragedia en España: murieron al menos 53 personas

Las autoridades confirmaron que 53 personas murieron y cientos resultaron heridas tras el choque de dos trenes en Adamuz, España.

Las impactantes imágenes de la tragedia en España.

Al menos 53 personas murieron y cientos resultaron heridas por el accidente ferroviario que conmociona a España desde el domingo por la tarde.

Un tren de la compañía Iryo, que había partido de Málaga a las 18:40 horas con destino a Madrid y transportaba a 317 personas, descarriló parcialmente a las 19:39 horas, en la localidad de Adamuz, en la provincia de Córdoba, al sur de España

Según los primeros datos, los tres últimos vagones del convoy se salieron de la vía e invadieron la contigua, justo cuando otro tren circulaba por ella. El segundo tren implicado en el accidente era un convoy de la operadora pública Renfe, que se dirigía a Huelva.

Mirá el video de la tragedia en España tragedia en españa Guardia Civil El impacto se produjo entre los vagones descarrilados del tren de Iryo y los dos primeros vagones del tren Alvia de Renfe, que resultaron proyectados fuera de la vía y cayeron por un terraplén de aproximadamente cuatro metros de altura.

Además de las 53 personas fallecidas, otras 73 permanecen ingresadas en centros hospitalarios. De ellas, 24 se encuentran en estado grave, y entre los heridos graves se contabilizan cuatro menores de edad.