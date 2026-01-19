Por seguridad: esta es la explicación de por qué los trenes de España no tienen cinturón

España registró este domingo uno de los accidentes ferroviarios más graves de los últimos años, luego de la colisión entre dos trenes en el sur del país. El choque dejó, de momento, al menos 39 personas fallecidas y más de un centenar de heridos, mientras continúan las tareas de asistencia e investigación.

El hecho se produjo cuando un tren de la compañía Iryo, que había salido desde Málaga rumbo a Madrid con más de 300 pasajeros, descarriló parte de su formación y terminó invadiendo la vía contigua. En ese momento circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva. El impacto fue directo: varios vagones descarrilaron y dos de ellos cayeron por un terraplén, lo que explica la magnitud de la tragedia en España .

A partir de lo ocurrido, muchos pasajeros se preguntaron por qué los trenes no cuentan con cinturones de seguridad. Aunque pueda parecer una falla, la ausencia de este sistema responde a normas técnicas y a estudios internacionales que regulan el transporte ferroviario en España y en gran parte del mundo.

Uno de los trabajos más citados es el realizado por el Rail Safety & Standards Board del Reino Unido, que analizó distintos escenarios de colisiones y descarrilamientos. La conclusión fue clara: el uso de cinturones de seguridad en trenes puede aumentar el riesgo de lesiones graves en lugar de reducirlo.

Según ese estudio, los trenes están diseñados para absorber impactos de forma diferente a los autos. Los asientos se deforman de manera controlada para disipar la energía del choque. Si existieran cinturones, esos asientos deberían ser más rígidos y, en un accidente , la fuerza del impacto se concentraría directamente en zonas vulnerables como la espalda, la cabeza y las rodillas del pasajero.

El informe también evaluó seis accidentes ferroviarios reales ocurridos en Europa. Allí se determinó que, con cinturones de seguridad, unas 11 personas podrían haber evitado salir despedidas, pero al mismo tiempo unas 88 habrían perdido la vida al quedar atrapadas en zonas aplastadas de los vagones. Por ese motivo, los especialistas concluyeron que el balance general es negativo.

Además, en casos de vuelco o deformación estructural —como el registrado en España—, un pasajero sujeto por un cinturón podría quedar inmovilizado, dificultando la evacuación y el trabajo de los equipos de rescate. Por eso, los sistemas de seguridad ferroviaria priorizan otros mecanismos, como el frenado de emergencia, el diseño estructural de los vagones y materiales preparados para deformarse y reducir el impacto.

La tragedia en España volvió a poner el tema en agenda, pero los expertos coinciden en que, con el diseño actual de los trenes, el cinturón de seguridad sería más un problema que una solución.