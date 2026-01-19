Sobrevivió al choque de trenes en España y contó el horror vivido: "Los tenía adelante y sabías que se te iban"

España volvió a quedar marcada por una tragedia ferroviaria que ocurrió el domingo por la tarde y que mantiene en vilo a todo el país por la magnitud del impacto. El accidente ocurrió cuando un tren de la compañía Iryo, que había salido de Málaga a las 18:40 con destino a Madrid, descarriló sus tres últimos vagones a las 19:39.

A bordo viajaban 317 personas. Tras salirse de las vías, los vagones invadieron la traza contigua por la que circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva, que también terminó descarrilando.

Entre los sobrevivientes se encuentra Ana, una joven que viajaba en el tren que iba desde Málaga hacia Madrid. Su testimonio refleja con crudeza el caos y la desesperación que se vivieron en los minutos posteriores al impacto.

“Había gente corriendo de un lado a otro, había gente que estaba muy bien y había gente que estaba muy mal, los tenía adelante y sabías que se te iban. A mi hermana la rescataron los bombemos y nos fuimos directamente al hospital y ahora que ella está en observación estamos esperando", dijo Ana a los medios del país.

"Y aprovecho para buscar a mi perro, por favor si podeis ayudar a buscar a los animales que tenemos mucho y son familia también. Veniamos por el fin de semana para pasarlo en familia y con el perrito que es familia también", agregó .

"Yo tuve suerte pero mi hermana no y está en la UCI. Yo pensé: 'Hasta aquí'. Me giré, miré a mi hermana, como diciéndola adiós, y se apagó todo. Sólo chillidos. E intenté ir hacia mi hermana y me dijeron: 'Estás pisando a una niña, estás pisando a una niña'. Entonces no pude acceder. Me sacaron por una ventana mientras yo veía a mi hermana al otro lado de la ventana, inconsciente, embarazada. Y empecé a gritárselo a todo el mundo: '¡Está embarazada!, ¡está embarazada!'. Entonces fue cuando vinieron los bomberos y fueron a por ella y la sacaron y está en la UCI. No sabemos qué va a pasar con ella. Es como una película de terror", explicó.

Cómo fue el accidente en España

El choque fue de extrema violencia. Los vagones del tren de Iryo impactaron contra los dos primeros coches del Alvia de Renfe, que salieron despedidos y cayeron por un terraplén de unos cuatro metros. La escena obligó a un amplio despliegue de ambulancias, bomberos y fuerzas de seguridad.

Según las últimas cifras oficiales, el accidente dejó de momento 39 personas fallecidas. El servicio de emergencias informó que 122 personas fueron atendidas, de las cuales 74 ya recibieron el alta. Otras 48 permanecen internadas en distintos hospitales, 12 de ellas en estado grave, entre ellas un menor. Las autoridades de España advirtieron que la cifra de víctimas no es definitiva.

Mientras avanzan las investigaciones para determinar qué provocó el descarrilamiento y el posterior choque, España sigue pendiente de la evolución de los heridos y de los testimonios de quienes lograron sobrevivir a una de las tragedias ferroviarias más graves de los últimos años.