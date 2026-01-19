Tragedia ferroviaria en España: al menos 53 muertos por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad

Al menos 53 personas murieron, varias resultaron heridas y otras permanecen atrapadas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en España.

Un grave accidente ferroviario se produjo este domingo en el término municipal de Adamuz, en la provincia española de Córdoba, donde dos trenes de alta velocidad descarrilaron y provocaron al menos 53 víctimas fatales, varios heridos y un número aún no precisado de personas atrapadas. Así lo informaron fuentes de la Guardia Civil y del Servicio Regional de Emergencias a la agencia EFE.

Cómo ocurrió el trágico accidente en España Según las primeras informaciones oficiales, el siniestro ocurrió cuando un tren de la empresa Iryo, que viajaba desde la ciudad de Málaga con destino a Madrid, descarriló por causas que aún se investigan e invadió la vía contigua. En ese momento, por ese tramo circulaba otro convoy que cubría el trayecto Madrid-Huelva, el cual también terminó descarrilando tras el impacto.

Así fue el momento de la evacuación tragedia en españa X Continúa la búsqueda de personas atrapadas tragedia en españa Los pasajeros de ambos trenes comenzaron a ser evacuados de inmediato, mientras los equipos de emergencia trabajaban intensamente en la zona del accidente. Hasta el momento, no se difundieron detalles precisos sobre la gravedad de las heridas de las personas asistidas, aunque se confirmó que varios de los afectados fueron trasladados a centros de salud cercanos.

A través de la red social X, la cuenta oficial de Adif, la empresa estatal encargada de la infraestructura ferroviaria, informó que el descarrilamiento obligó a movilizar a numerosos servicios de emergencia y a cortar el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

Por su parte, el servicio andaluz de emergencias señaló que al lugar se desplazaron múltiples dotaciones de bomberos, ambulancias, efectivos policiales y personal sanitario, que continúan trabajando para asistir a las víctimas y asegurar la zona.