Tragedia en España: Pedro Sánchez no irá al foro de Davos tras el accidente ferroviario que dejó 53 muertos

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez , canceló su participación en el Foro Económico Mundial de Davos , que comienza este lunes, debido al accidente ferroviario ocurrido el domingo en la localidad de Adamuz, provincia de Córdoba, en el sur de España .

El siniestro dejó al menos 53 personas muertas y más de un centenar de heridas, según cifras oficiales.

Sánchez tenía previsto viajar a Davos la tarde del martes para asistir a la cena oficial y, al día siguiente, intervenir en el plenario del evento, además de mantener reuniones bilaterales. Sin embargo, en las últimas horas, decidió suspender el viaje y permanecer en territorio nacional para seguir de cerca las consecuencias del accidente.

Asimismo, el presidente español anuló toda su agenda institucional, incluida una reunión prevista en el Palacio de la Moncloa con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Es más, esta mañana se trasladó a la zona del accidente para conocer la situación directamente en el terreno.

A través de la red social X, Pedro Sánchez emitió un comunicado en el que expresó sus condolencias a las familias de las víctimas del siniestro ferroviario en Adamuz. “Hoy es una noche de profundo dolor para nuestro país por el trágico accidente ferroviario en Adamuz. Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas. Ninguna palabra puede aliviar un sufrimiento tan grande, pero quiero que sepan que todo el país las acompaña en este momento tan duro”, manifestó el mandatario.

Captura de pantalla 2026-01-19 094354 El mensaje de Pedro Sánchez tras el descarrilamiento del tren que provocó la muerte de, al menos, 39 personas. X

“Todos los servicios de emergencia están trabajando de forma coordinada sin descanso”, aseguró en el mensaje emitido el domingo por la noche.

Cómo fue el accidente ferroviario en España

El accidente ferroviario se produjo el domingo a las 19:39 horas (18:39 GMT), cuando un tren de la compañía Iryo que había partido de Málaga a las 18:40 horas (17:40 GMT) con destino a la estación madrileña de Puerta de Atocha descarriló parcialmente con 317 personas a bordo. Los tres últimos vagones del tren se salieron de la vía e invadieron la contigua.

En ese momento, circulaba por la vía contigua un tren Alvia de Renfe que cubría la ruta hacia Huelva. Los vagones descarrilados del tren de Iryo impactaron contra los dos primeros del tren de Renfe, que salieron proyectados fuera de la vía y cayeron por un terraplén de aproximadamente cuatro metros de altura.

Según las autoridades, 73 personas permanecen hospitalizadas, 24 de ellas en estado grave. Entre los heridos graves hay cuatro menores de edad. Las cifras podrían variar conforme avancen las tareas de rescate y se actualicen los informes médicos.

Mirá el video del accidente ferroviario en España

Así se vivió la tragedia en España por el descarrilamiento de un tren de alta velocidad

El ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó el accidente como “raro y difícil de explicar”. Afirmó que el tren de Iryo era relativamente nuevo y que la infraestructura ferroviaria de la zona había sido renovada recientemente. Las causas del descarrilamiento siguen bajo investigación.