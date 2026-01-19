El sentido mensaje de los Reyes de España por la tragedia en Adamuz: "Estamos consternados"

La tragedia ferroviaria en el sur de España , precisamente en la localidad de Adamuz, Córdoba , mantiene en shock a todo el país europeo. De acuerdo con las cifras oficiales, hasta el momento, se confirmó la muerte de 53 personas, mientras que otros cientos resultaron heridos, tras le descarrilamiento del tren de alta velocidad Iryo.

En ese contexto, los reyes Felipe VI y Letizia Ortiz expresaron sus condolencias a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario que tuvo lugar el domingo por la tarde.

Ambos monarcas se encuentran en Atenas para asistir al funeral y entierro de la princesa Irene de Grecia. Desde allí, anunciaron que viajarán el martes a la localidad de Adamuz , donde ocurrió el siniestro. En ese marco, la Casa Real confirmó la suspensión de su agenda oficial del martes, incluida su participación en un acto en Toledo donde iban a entregar las medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

Desde Atenas, y en diálogo con la prensa, el rey Felipe VI declaró que han estado en contacto permanente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para conocer la evolución de los hechos desde la noche del domingo.

El sentido mensaje de los Reyes de España por la tragedia en Adamuz

“Queríamos transmitir nuestra consternación y preocupación por el terrible accidente que ocurrió ayer en Adamuz, con tantas víctimas”, manifestó el monarca.

Enseguida, Felipe VI afirmó que, una vez finalicen sus compromisos en Atenas, regresarán a España y se desplazarán a la zona del accidente. Añadió que entienden la situación de las familias afectadas y la gravedad del siniestro, y agradeció a los vecinos de Adamuz por haber asistido a las personas accidentadas en los primeros momentos.

Por su parte, la reina Letizia señaló que la prioridad ahora es “atender, acompañar, ayudar y asistir a todas las personas que se han visto afectadas por este accidente”. La Casa Real precisó que, tras el sepelio, los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía regresarán a Madrid.

descarrilamiento de tren en españa tragedia en españa 3 EFE

Cómo fue el accidente ferroviario en España

El accidente ferroviario ocurrió el domingo a las 19:39 horas (18:39 GMT), cuando un tren de la compañía Iryo que había salido de Málaga con 317 personas a bordo descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua. En ese momento circulaba por allí un tren de Renfe con destino a Huelva, que también descarriló.

Los vagones del tren de Iryo impactaron contra los dos primeros del Alvia de Renfe, que cayeron por un terraplén de unos cuatro metros. El balance provisional es de 39 muertos y más de 100 heridos, de los cuales 73 permanecen hospitalizados, 24 en estado grave. Entre los heridos graves hay cuatro menores.