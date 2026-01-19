Cuánto cuesta la invitación de Donald Trump a la Junta de la Paz en Gaza y qué países la conforman

Trump avanzó con un proyecto para liderar una Junta de la Paz en Gaza, que prevé aportes económicos obligatorios, mandatos especiales y fuerte control de la Casa Blanca.

Mientras Donald Trump avanza con su proyecto de la creación de una Junta de la Paz para Gaza bajo liderazgo estadounidense, el presidente de Estados Unidos habría impuesto que los países que quieran unirse a la misma deberán contribuir con al menos US$1.000 millones en efectivo durante el primer año de vigencia de la carta.

La invitación establece que Trump sería el presidente inaugural del organismo y tendría la potestad de decidir qué países son invitados a integrarlo. Aunque las resoluciones se adoptarían por mayoría, es decir, con un voto por cada Estado miembro presente, todas quedarían sujetas a la aprobación final del presidente de Estados Unidos.

Además, el mandato estándar para los miembros sería de hasta tres años, con posibilidad de renovación a criterio del propio Trump. Sin embargo, esa limitación no aplicaría a los países que superen el umbral de un billón de dólares de aporte, según informó Bloomberg, lo que introduce una diferenciación directa entre quienes pagan la cuota más alta y el resto de los integrantes.

Qué es la Junta de la Paz y cuál sería su función En el borrador que emitieron, la Junta de la Paz es definida como una organización internacional destinada a promover la estabilidad, restablecer una gobernanza fiable y legítima y asegurar una paz duradera en zonas afectadas o amenazadas por conflictos.

MAJOR UPDATE- On January 22, 2026, the Charter of the Gaza Strip Board of Peace is scheduled to La invitación de Donald Trump para firmar la Junta de la Paz en Gaza. El organismo se oficializaría una vez que tres Estados miembros aprueben la carta fundacional. Trump, además, tendría a su cargo la aprobación del sello oficial del grupo, otro punto que refuerza el control presidencial sobre la estructura institucional.