Cuánto cuesta la invitación de Donald Trump a la Junta de la Paz en Gaza y qué países la conforman
Trump avanzó con un proyecto para liderar una Junta de la Paz en Gaza, que prevé aportes económicos obligatorios, mandatos especiales y fuerte control de la Casa Blanca.
Mientras Donald Trump avanza con su proyecto de la creación de una Junta de la Paz para Gaza bajo liderazgo estadounidense, el presidente de Estados Unidos habría impuesto que los países que quieran unirse a la misma deberán contribuir con al menos US$1.000 millones en efectivo durante el primer año de vigencia de la carta.
La invitación establece que Trump sería el presidente inaugural del organismo y tendría la potestad de decidir qué países son invitados a integrarlo. Aunque las resoluciones se adoptarían por mayoría, es decir, con un voto por cada Estado miembro presente, todas quedarían sujetas a la aprobación final del presidente de Estados Unidos.
Además, el mandato estándar para los miembros sería de hasta tres años, con posibilidad de renovación a criterio del propio Trump. Sin embargo, esa limitación no aplicaría a los países que superen el umbral de un billón de dólares de aporte, según informó Bloomberg, lo que introduce una diferenciación directa entre quienes pagan la cuota más alta y el resto de los integrantes.
Qué es la Junta de la Paz y cuál sería su función
En el borrador que emitieron, la Junta de la Paz es definida como una organización internacional destinada a promover la estabilidad, restablecer una gobernanza fiable y legítima y asegurar una paz duradera en zonas afectadas o amenazadas por conflictos.
El organismo se oficializaría una vez que tres Estados miembros aprueben la carta fundacional. Trump, además, tendría a su cargo la aprobación del sello oficial del grupo, otro punto que refuerza el control presidencial sobre la estructura institucional.
En cuanto al funcionamiento, el texto indica que la Junta de la Paz deberá reunirse con derecho a voto al menos una vez al año, además de cualquier otra convocatoria que el presidente considere necesaria. El orden del día también estaría bajo su aprobación. Paralelamente, se prevén reuniones trimestrales sin derecho a voto con la junta ejecutiva.
Qué países conforman la Junta de la Paz en Gaza
Donald Trump ya habría comenzado a invitar a distintos líderes mundiales. En las invitaciones se lee: “El presidente de Estados Unidos invita al Jefe de Estado o Jefe de Gobierno”. Entre los primeros invitados, donde no figura Benjamín Netanyahu debido a la participación del presidente de Turquía, se ha podido confirmar la presencia de:
- Donald Trump será el Presidente de la Junta
- Marco Rubio, Secretario de Estado de EE.UU. (miembro fundador)
- Tony Blair, exprimer ministro británico (miembro fundador)
- Mark Carney, Primer ministro de Canadá
- Jared Kushner, yerno y asesor de Trump en su primer mandato (miembro fundador)
- Nicolai Mladenov, exenviado especial de la ONU
- Steve Witkoff, enviado especial de Trump a Oriente Medio (miembro fundador)
- Javier Milei, Presidente de la Argentina
- Recep Erdogan, Presidente de Turquía
- Abdel al-Sisi, Presidente de Egipto (aún no aceptó)
- Santiago Peña, Presidente del Paraguay
- Robert Gabriel, Asesor de Seguridad Nacional EEUU
- Ajay Banga, Presidente del Banco Mundial (miembro fundador)
- Marc Rowan, Magnate de inversión (Apollo Global)
- Reem Al-Hashimy, Ministra de Cooperación de los Emiratos
- Narendra Modi, Primer ministro de la India
- Vladimir Putin, Presidente de Rusia
- Aleksandr Lukashenko, Presidente de Bielorrusia