Un nene de 11 años mató a su papá porque le sacó la Nintendo y la historia es escalofriante

En el condado de Perry, estado de Pensilvania en Estados Unidos , un nene de 11 años mató de un disparo a su papá Douglas Dietz (42) luego de que le quitara su consola de videojuegos Nintendo . El menor festejó su cumpleaños con su familia el 13 de enero, y por razones que se desconocen, su padre le prohibió jugar con el aparato.

La Policía local detuvo inmediatamente al menor , el cual fue acusado por la Justicia estatal de homicidio, y confesó haber cometido el crímen: " Maté a mi papá, me odio a mí mismo ".

Los Dietz adoptaron a Clayton D. en 2018, y los tres vivían en una casa en South Market Street. Los festejos del cumpleaños del niño no terminaron de la mejor manera de acuerdo con la declaración de su madre adoptiva a la policía, a la cual le reveló que " cuando el padre le dijo que necesitaba irse a dormir, él se puso loco ".

El niño de 11 años que disparó y asesinó a su padre en los Estados Unidos.

Según consta en los partes oficiales y en documentos judiciales, el joven accedió a la caja fuerte del domicilio, tomó un arma de fuego perteneciente a su padre y le disparó mientras se encontraba en la cama. Al momento del ataque, ambos padres dormían y no advirtieron lo ocurrido hasta después del disparo.

La esposa de la víctima relató a las autoridades que se despertó tras escuchar un fuerte ruido y percibir olor a pólvora. Al intentar despertar a su marido, notó que no respondía y que la cama estaba cubierta de sangre. Minutos después, el adolescente ingresó a la habitación y le dijo: “ Maté a papá ”, de acuerdo al testimonio incorporado a la causa.

casa de niño de 11 años que mató a su papa en estados unidos

El episodio ocurrió alrededor de las 3.20 de la madrugada del martes. Poco después, efectivos de la Policía del Estado de Pensilvania arribaron al lugar, constataron el fallecimiento de Douglas Dietz y pusieron bajo custodia al joven. Ante los agentes, Clayton reconoció haber efectuado el disparo y afirmó que su padre era el objetivo.

Qué sucedió cuando llegó la Policía

Durante el interrogatorio, el acusado declaró que había buscado una consola Nintendo en el cajón de su padre y que allí encontró la llave de la caja fuerte. Al no hallar el dispositivo, abrió la caja y encontró un arma de fuego, la cual cargó antes de dirigirse al dormitorio de su padre. Según su testimonio, no reflexionó sobre sus actos en ese momento.

La Justicia de Pensilvania imputó al adolescente por homicidio y le negó la libertad bajo fianza, por lo que permanece detenido en la prisión del condado de Perry, donde está prevista una audiencia judicial para el jueves 22 de enero.

De acuerdo con la legislación vigente en el estado, los menores de 15 años o más acusados de delitos violentos, incluido el homicidio, son procesados automáticamente en el sistema penal para adultos, en virtud de la Ley 33 sancionada en 1995. Además, una normativa anterior establece que incluso menores de 10 años pueden ser juzgados como adultos en casos de asesinato.