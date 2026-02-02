El martes se define si Walter Bento y otros 30 acusados son culpables de corrupción

Este martes se conocerá el veredicto en el megajuicio contra Walter Bento y otros 31 acusados. Luego se conocerá, en caso de ser hallados culpables, las condenas.

El juicio que se lleva adelante desde hace más de 2 años contra Walter Bento y otros 30 acusados llega a su fin: mañana martes 3 de febrero será leído el veredicto del Tribunal Oral 2 de Mendoza. Así lo confirmó la presidenta, Gretel Diamante, tras escuchar la primera tanda de acusados que hicieron uso de "sus últimas palabras" antes de conocer el resultado.

En la audiencia de mañana, que comenzará a las 9, se le preguntará a los 8 acusados que faltan si quieren hacer uso del derecho de expresarse por última vez. Luego habrá un cuarto intermedio y el Tribunal leerá el veredicto. En esa instancia se determinará la culpabilidad de los acusados, sin determinar penas.

La causa se inició hace más de 5 años y es el juicio de los 1000 días; concretamente van hasta ahora 923. El tribunal está formado por Gretel Diamante (presidenta) y María Carolina Pereira, más la sanjuanina Eliana Rattá, las tres magistradas que tienen el destino de la causa en sus manos. Hasta ahora hubo 161 audiencias, de las cuales 57 fueron solamente de alegatos, según el recuento del TOF II. En todo este ciclo del juicio, declararon 309 testigos en debate, en cientos de horas de declaraciones, aporte de pruebas, denuncias de fiscales, defensas de abogados e incluso chicanas judiciales.

En total hay 32 acusados que escucharán el veredicto mañana. De esa lista quedó excluido Luciano Bento. La acusación principal es que había una banda organizada alrededor del Juzgado Federal 1 que otorgaba favores procesales a cambio de pago de coimas. Los "beneficiados" eran acusados de delitos federales (como contrabando y narcotráfico) que pasaban por las manos de Walter Bento, el supuesto líder de la banda. La red, según la acusación, era formada por abogados y "gestores".

Además, Bento está acusado de cohecho, enriquecimiento ilícito, lavado y abuso de autoridad.