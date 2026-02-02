El martes se define si Walter Bento y otros 30 acusados son culpables de corrupción
Este martes se conocerá el veredicto en el megajuicio contra Walter Bento y otros 31 acusados. Luego se conocerá, en caso de ser hallados culpables, las condenas.
El juicio que se lleva adelante desde hace más de 2 años contra Walter Bento y otros 30 acusados llega a su fin: mañana martes 3 de febrero será leído el veredicto del Tribunal Oral 2 de Mendoza. Así lo confirmó la presidenta, Gretel Diamante, tras escuchar la primera tanda de acusados que hicieron uso de "sus últimas palabras" antes de conocer el resultado.
En la audiencia de mañana, que comenzará a las 9, se le preguntará a los 8 acusados que faltan si quieren hacer uso del derecho de expresarse por última vez. Luego habrá un cuarto intermedio y el Tribunal leerá el veredicto. En esa instancia se determinará la culpabilidad de los acusados, sin determinar penas.
La causa se inició hace más de 5 años y es el juicio de los 1000 días; concretamente van hasta ahora 923. El tribunal está formado por Gretel Diamante (presidenta) y María Carolina Pereira, más la sanjuanina Eliana Rattá, las tres magistradas que tienen el destino de la causa en sus manos. Hasta ahora hubo 161 audiencias, de las cuales 57 fueron solamente de alegatos, según el recuento del TOF II. En todo este ciclo del juicio, declararon 309 testigos en debate, en cientos de horas de declaraciones, aporte de pruebas, denuncias de fiscales, defensas de abogados e incluso chicanas judiciales.
En total hay 32 acusados que escucharán el veredicto mañana. De esa lista quedó excluido Luciano Bento. La acusación principal es que había una banda organizada alrededor del Juzgado Federal 1 que otorgaba favores procesales a cambio de pago de coimas. Los "beneficiados" eran acusados de delitos federales (como contrabando y narcotráfico) que pasaban por las manos de Walter Bento, el supuesto líder de la banda. La red, según la acusación, era formada por abogados y "gestores".
Además, Bento está acusado de cohecho, enriquecimiento ilícito, lavado y abuso de autoridad.
Una por una las acusaciones
- Walter Bento: asociación ilícita en carácter de jefe, en concurso real con cohecho pasivo agravado (11 hechos) en calidad de autor, en concurso ideal con el delito de prevaricato en calidad de autor, todo a su vez en concurso real con el delito de omisión y retardo de justicia en calidad de autor, enriquecimiento ilícito en calidad de autor, lavado de activos de origen ilícito agravado por haber sido cometido como miembro de una banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza y como funcionario público en ejercicio u ocasión de sus funciones, en calidad de coautor, y falsedad ideológica por 2 hechos en concurso real entre sí y en grado de coautor. A su vez, en concurso real con el delito de abuso de autoridad por 10 hechos en calidad de autor en concurso real entre sí; en concurso ideal con el delito de desobediencia respecto de una orden emanada de autoridad judicial por 2 hechos en concurso real entre sí y en concurso ideal con el delito de ocultamiento de un objeto destinado a servir como prueba.
- Jaime Alba: Asociación ilícita en carácter de organizador, en concurso real con el delito de cohecho activo agravado en calidad de coautor, y en concurso real con del delito de abuso de autoridad en calidad de partícipe primario.
- Luciano Edgardo Ortego: asociación ilícita en carácter de organizador en concurso real con el delito de cohecho activo agravado en calidad de coautor por 6 hechos, todos a su vez en concurso real entre sí.
- José Gabriel Moschetti: Asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con el delito de violación de secretos y este a su vez en concurso ideal con el delito de violación a los deberes de funcionario público, en calidad de autor.
- Alejandro Matías Aramayo: asociación ilícita en carácter de miembro en concurso real con el delito de cohecho activo agravado en calidad de coautor por 2 hechos, ambos a su vez en concurso real entre sí.
- Leopoldo Antonio Martín Ríos: asociación ilícita en carácter de miembro; en concurso real con cohecho activo agravado en calidad de coautor por 3 hechos, todos a su vez en concurso real entre sí.
- Javier Leónidas Angeletti: asociación ilícita en carácter de miembro en concurso real con el delito de cohecho activo agravado en calidad de coautor por 2 hechos, ambos a su vez en concurso real.
- Luis Francisco Álvarez: asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con el delito de cohecho activo agravado en calidad de coautor, en concurso real con el delito de abuso de autoridad en calidad de partícipe primario.
- Walter Eduardo Bardinella: asociación ilícita en carácter de miembro en concurso real con el delito de cohecho activo agravado en calidad de coautor por 3 hechos, todos a su vez en concurso real entre sí.
- Marta Isabel Boiza: enriquecimiento ilícito en calidad de partícipe necesaria; lavado de activos de origen ilícito agravado por haber sido cometido como miembro de una banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza y como funcionaria pública en ejercicio u ocasión de sus funciones, en calidad de coautora; y falsedad ideológica por 2 hechos en concurso real entre sí, todos esos delitos a su vez en concurso real entre sí.
- Nahuel Bento: lavado de activos de origen ilícito agravado por haber sido cometido como miembro de una banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza y como funcionario público en ejercicio u ocasión de sus funciones, en calidad de coautor.
- Carlos Federico Barón Knoll y Martín Rodolfo Bazán: cohecho activo agravado en calidad de coautores por un hecho agravado por la condición de funcionario público.
- Alfredo Aliaga, Francisco Alzogaray, Francisco Nicolás Castro, Walter Aníbal Costa, José María Sanguedolce, Enrique de la Cruz, Diego Martínez Pinto, Juan Carlos Molina, Eugenio Nasi, Cristian Oliva, Omar Armando Rodríguez Cichinelli y Marcos Adrián Calderón: cohecho activo agravado en calidad de coautor con relación a su propia intervención como sobornador.