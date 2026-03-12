El Conicet revisa la beca del hijo de Walter Bento que indirectamente puede favorecer al exjuez

Nahuel Bento accedió a una beca del Conicet que lo "obligaría" a vivir en Buenos Aires, a pesar de estar condenado y haber sido cesanteado. Tras conocerse la noticia, el área legal del organismo revisa la situación.

Nahuel Bento recibió una beca de estudio del Conicet por la cual debería mudarse a Buenos Aires. Esa situación podría beneficiar indirectamente al condenado exjuez Walter Bento, pues podría pedir la prisión domiciliaria para cuidar a su otro hijo. Las dudas surgieron porque Nahuel fue condenado a 5 años de prisión y además fue cesanteado de la Justicia Federal. Luego de que se hiciera pública la situación, ahora la entidad científica revisa el caso.

La beca del Conicet es para terminar un doctorado. Bento hijo postuló y el organismo le aceptó la propuesta. Se trata de una beca paga para realizar un doctorado en la Universidad Nacional de José C. Paz. El joven informó al Tribunal Oral que debía mudarse a Buenos Aires para cumplir con las exigencias de esa beca. Lo que no había advertido el Conicet es la situación judicial de Bento.

Tras una consulta realizada por MDZ, el Conicet rompió el silencio sobre la situación de Nahuel Agustín Bento. El organismo confirmó oficialmente que el hijo del exmagistrado —condenado a 5 años de prisión por lavado agravado de activos— se encuentra actualmente dentro de la Convocatoria 2025 de Becas de Finalización de Doctorado. Pero al mismo tiempo informaron que el área legal del organismo está revisando la situación. "Dadas las circunstancias de público conocimiento, el tema fue derivado a la Gerencia de Asuntos Legales, quien está trabajando en esta cuestión", informaron desde el Conicet.

juicio a walter bento Luciano bento nahuel bento 2.jpg Los hermanos Bento buscan dejar la provincia para trabajar y estudiar. Eso podría habilitarle la posibilidad de acceder a la prisión domiciliaria a Walter Bento. Alf Ponce Mercado/MDZ Nahuel Bento fue condenado a 5 años de prisión por lavado de activos. En la sentencia del Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza se dio por probado que él fue un activo partícipe de la trama de corrupción generada por su padre Walter Bento para generar un mecanismo de lavado con los ingresos ilegales. La condena no se encuentra firme porque aún quedan instancias de apelación y por eso no fue detenido. Bento, además, fue cesanteado de la justicia. Él tenía un alto cargo dentro de Tribunales Federales. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la decisión de la Cámara Federal de Mendoza.

La revisión del CONICET El propio Nahuel había recurrido a la Corte para que revisara la sanción. "El Dr. Nahuel Agustín Bento solicita la avocación de este Tribunal para que revoque las resoluciones nros. 15.252/2022 y 15.275/2022 de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, por las que esa alzada le impuso la sanción de cesantía", describe la resolución de la Corte en la que finalmente decidió "No hacer lugar al pedido de avocación formulado por el Dr. Nahuel Agustín Bento", por lo que la sanción quedó firme. "Se advierte que las faltas endilgadas al funcionario investigado comprobadas por la cámara, sumado al procesamiento firme que pesa en su contra por un delito muy grave, revisten entidad suficiente como para considerar justificada la insuperable pérdida de confianza de sus superiores, por lo que la separación del cargo no es arbitraria", había argumentado la Corte.