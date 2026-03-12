Escándalo en Misiones: denuncian a un intendente por abuso sexual

Una empleada de 30 años que cumple funciones en el Concejo Deliberante de la ciudad de Caraguatay, Misiones –ubicada a unos 155 kilómetros al Norte de Posadas a la vera del río Paraná- denunció por abuso sexual al intendente Mario Peyer a través de una presentación judicial realizada ante la Fiscalía de Instrucción de Puerto Rico.

La denuncia fue ratificada este jueves en el juzgado de Instrucción N°1 de la ciudad misionera de Puerto Rico, a unos 130 kilómetros al Norte de Posadas sobre el río Paraná. El gobernador de la Provincia, Hugo Passalacqua, le sugirió al intendente que se tome licencia, hasta que se aclare su situación .

La denunciante presentó, por intermedio de una abogada patrocinante, una denuncia contra el alcalde por supuestos hechos de acoso y abuso que habrían comenzado desde mediados del año pasado . Y que tuvo en septiembre pasado, un ataque sexual por parte del intendente dentro del edificio del Concejo Deliberante.

El Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del juez Manuel Balanda Gómez, se dispuso la prohibición de acercamiento entre el acusado y la denunciante.

Por otro lado, el último lunes la empleada volvió a radicar una denuncia en contra de Payer. Aunque en esta oportunidad por amenazas , ya que según afirmó en sede judicial, el intendente habría pasado por el frente de su casa y le habría dejado un mensaje intimidante desde su vehículo particular.

Los detalles de la denuncia contra el intendente

La mujer afirmó tener testigos que avalan las fuertes denuncias que pesan en contra del Intendente. Fuentes judiciales confirmaron que la víctima acusó que el 8 de julio del año pasado, el propio Peyer la convocó a su despacho, ubicado en el edificio municipal, para solicitarle información acerca de la sesión del Concejo Deliberante de la noche anterior. Esto último se debe a que el intendente, al parecer, debía definir la continuidad laboral de la denunciante, luego de un entredicho que la empleada municipal habría mantenido con otra trabajadora del deliberativo.

Durante ese encuentro, según lo que expone la denunciante, el intendente le acarició las manos y le dijo que se quedara tranquila que iban a solucionar la cuestión laboral.

La misma fuente aseguró la situación más grave se habría producido el 4 de septiembre pasado, cuando el Jefe Comunal se habría acercado al edificio del Concejo Deliberante para entregarle una caja de bombones a la denunciante para agasajarla por el Día de la Secretaria. En dicha oportunidad, el alcalde le habría reclamado a la mujer por qué no lo aceptaba en sus redes sociales.

Aunque minutos después, en medio de una charla que ambos mantenían en una oficina del lugar, el alcalde cerró la puerta y, tras un forcejeo con la denunciante, habría abusado sexualmente de la trabajadora.

Tras el hecho, y antes de irse del lugar, la empleada dijo que denunciaría a su agresor. Aunque este último le habría recomendado a la mujer que no lo hiciera ya que en primera instancia nadie le iba a creer. Y, además, la habría amenazado con pedir el traslado a otra localidad de su pareja, quien se desempeña como efectivo policial.

El mes pasado, luego de romper el silencio y contar los hechos que venía padeciendo dentro de su trabajo, la denunciante decidió contarle todo lo ocurrido a la ex presidente del Concejo, Norma Gularte, quien fue una de las que animó a la empleada a radicar la denuncia.

Ansiedad y pánico

Además de narrar lo padecido, la empleada municipal dijo que desde hace meses padece ataques de ansiedad y de pánico por toda la situación vivida.

Allanamientos

El juez interviniente ordenó el allanamiento del edificio municipal, una camioneta en la que se moviliza el alcalde y el propio domicilio particular de Peyer, de donde personal policial a cargo del procedimiento incautó teléfonos celulares y equipos informáticos que serán sometidos a distintas pericias técnicas.

Aunque más allá de lo expuesto por la denunciante, por el momento el alcalde cuenta con la inmunidad legal que le otorgan los artículos 78 y 84 de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nª15 - y que refiere que ningún concejal o intendente puede ser detenido por delitos que no son fragantes. Es decir, ser sorprendido cometiendo dicho delito.

"Tampoco pueden ser detenidos en la jurisdicción de sus funciones, salvo el caso de in fraganti delito, que merezca pena corporal”, se cita en el artículo 78.

Por otro lado, se aguarda que el viernes Peyer tenga la oportunidad de presentarse en el juzgado para designar abogado. Y, si bien por el momento continúa en libertad amparado por inmunidad legal, esto podría cambiar más adelante no solo por los elementos de prueba que se incorporen al expediente sino también a través de un proceso de desafuero que debe ser propuesto dentro del concejo local.