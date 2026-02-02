El detrás de escena de las últimas palabras de Walter Bento antes de la sentencia

El megajuicio por corrupción contra el ex juez federal Walter Bento llega a su fin. Esta semana se conocerá el veredicto del Tribunal Oral Federal II en uno de los procesos judiciales de mayor impacto en la historia reciente de Mendoza. El ex magistrado y una treintena de imputados tendrán la posibilidad de dar sus últimas palabras entre este lunes y el martes, antes de la resolución de las juezas.

Las juezas Gretel Diamante (presidenta) y María Carolina Pereira, de San Luis, y Eliana Rattá, asentada en San Juan, resolverán en una primera instancia los pedidos de nulidad planteados por las defensas de los procesados. Posteriormente, darán lugar a que los imputados hablen ante el tribunal y expongan sus palabras finales en el juicio que ha tenido lugar los últimos dos años y medio.

Bento comenzó su intervención señalando que la instrucción fue un infierno y apuntó a qué la causa estuvo armada directamente en su contra.

“En esta causa se puso el carro adelante del caballo. Eso significa lo que la Embajada de Estados Unidos respondió que sí ustedes informan un hecho yo les brindo información. La Embajada quería colaborar pero no había un hecho. Así se inicia esta causa, no había un hecho, había un autor que era Walter Bento”, manifestó el ex magistrado al momento de hacer uso de la palabra.

Resaltó que “esto se denomina como expedición de pesca. Acá había varias personas que se conglomeraron, como el fiscal Dante Vega, algunos policías corruptos”

“Era una cacería dirigida contra Walter Bento”, disparó el ex juez.

Bento afirmó que “esta causa explota de irregularidades” y se dirigió directamente a las juezas diciéndoles que “ustedes tienen la posibilidad y responsabilidad de hacer justicia. Y si se quiere la obligación de hacer justicia. Llegamos acá con una causa donde no había justicia”.

Añadió que “no ha quedado probada ninguna coima. No existen porque no las hay. Hemos llegado acá con las capturas de pantalla de una SIM Card de Diego Aliaga. Cuando quisimos hacer la pericia la fiscalía se opuso”.

Por otro lado, advirtió que “esto fue una cacería dirigida porque no había un hecho. Esto es un hecho penal de autor ‘vamos contra Bento’”.

Acusaciones

Walter Bento está acusado de liderar una asociación ilícita que se dedicaba a gestionar millonarias coimas para darle beneficios a presos, tales como arrestos domiciliarios o la libertad. Está apuntado por haber intervenido en 15 hechos de cohecho, además de otros delitos como enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

La Fiscalía Federal indicó que Bento y su familia se habrían enriquecido y lavado dinero proveniente de estás coimas. Señalan las propiedades y vehículos que adquirió el entonces juez federal, además de los cientos de viajes al exterior realizados por la familia Bento, principalmente a la ciudad de Las Vegas en Estados Unidos.

Bento fue destituido como titular del Juzgado Federal N° 1 el 8 de noviembre de 2023 por el Jury de Enjuiciamiento de la Nación y desde ese día está detenido con prisión preventiva en el penal federal de Cacheuta.

Las audiencia finales

Este lunes comenzó la recta final en el megajuicio, a la espera del veredicto de las juezas del Tribunal Oral Federal II. Durante la audiencia, los procesados tuvieron derecho a hacer uso de la palabra por última vez antes de la sentencia.

Walter Bento llegó a Tribunales Federales minutos antes de las 9, trasladado desde la cárcel federal de Cacheuta. Ingresó esposado a la sala de audiencias y se sentó junto a sus hijos Nahuel y Luciano.

El ex magistrado escuchó las últimas palabras de los otros imputados en la causa que hicieron uso de este derecho desde el inicio de la jornada.