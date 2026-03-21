El Ejecutivo salió a festejar la rúbrica de acuerdos en paritarias con una importante cantidad de sectores. Qué gremio mantiene su rechazo.

El Gobierno mendocino celebró durante los últimos días la acumulación de acuerdos en paritarias con diversos sectores del Estado, pero aún se mantiene un importante conflicto con una de las áreas más relevantes del sistema.

Es que la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) rechazó el incremento del 10% en dos partes para el primer semestre que ofreció el Ejecutivo y escaló el reclamo: decidió ir hasta la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que ya tomó intervención en el caso.

“Sería una irresponsabilidad seguir tolerando estas paritarias impuestas donde les da todo lo mismo, y si te gusta bien, y si no, andate”, señaló la titular del sindicato, Claudia Iturbe.

Y, así, avisó que habrá asambleas todos los días de 9 a 10 de la mañana en los centros de salud y hospitales y se verá afectada la atención al público en ese horario, aunque descartó por el momento movilizaciones. "Hemos visto en la calle como les pegan a la gente que se manifiesta en la calle por el agua. La actividad gremial, como se conocía, está bastante difícil y muy limitada", señaló.

image Paritarias: el Gobierno celebra acuerdos pero sigue el conflicto con un sector clave. El Gobierno festeja los acuerdos alcanzados Mientras tanto, desde el Ejecutivo salieron a mostrar que la mayoría de las dependencias estatales ya le dieron el sí a la propuesta salarial. El último en aceptar fue la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que finalmente volvió a ser convocado a pesar de que se había anunciado el "fracaso" de las negociaciones.