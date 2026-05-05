Sin aumento salarial desde el año pasado: el reclamo de Ampros

Ampros , que es el gremio de los profesionales de la salud, denunció que el Gobierno cerró la paritaria y que sus representados no reciben aumento salarial desde octubre . Así lo aseguró la secretaria general del sindicato, Claudia Iturbe. El Gobierno dice que el último salario con suba fue en diciembre pero no habría perspectiva de acuerdo.

"En octubre fue el último aumento. Son los profesionales de la salud. Nosotros hace rato que venimos diciendo que la paritaria dejó de ser un ámbito de discusión, donde se sentaban los subsecretarios, donde discutíamos. Nosotros representamos a los profesionales de la salud, que han tenido 15 años como mínimo de capacitación y de formación que tienen a cargo la población de Mendoza y cada vez más gente a cargo. Sin embargo, el Gobierno pretende arreglar la paritaria con poner un papel sin poder cambiar nada", dijo Iturbe al programa After Office de la 105.5 FM, MDZ Radio .

Como a todos los gremios, el Gobierno los llamó para acordar la actualización salarial del primer semestre. Ampros no aceptó entonces no hubo ni otra oferta ni suba por decreto.

Consultadas fuentes del Ejecutivo, aseguraron a este medio que: " Ampros durante el 2025 aceptó la propuesta paritaria con los aumentos para el año 2025 de enero a diciembre. Cuando en febrero del 2026 comenzó la paritaria para el año, Ampros rechazó después de varias reuniones la propuesta superadora que era el máximo esfuerzo que pudo dar el Gobierno".

Por lo tanto, la respuesta oficial coincide con lo que plantea Ampros, sólo que aseguran que no cobran aumento desde diciembre. Pero no habría perspectivas de avance en el diálogo.

"Cuando no hay salarios dignos, no hay profesionales. Y cuando no hay profesionales, hay menos turnos, menos cirugías y más filas interminables en busca de una atención que no llega a los mendocinos”, dijo Iturbe. Además, sumó: "El ministro de Salud prometió recibirnos para hablar de salarios y condiciones laborales y no cumplió. No nos recibió. Eso demuestra que no hay voluntad de diálogo. Mientras tanto, se siguen cerrando maternidades y servicios de neonatología, dejando a las poblaciones más vulnerables sin atención y sigue manteniendo gran cantidad de profesionales en negro y con el riesgo de ser echados".

Las propuestas presentadas por el Gobierno consistieron, primero en el incremento de la asignación de clase en marzo del 5% y en mayo, del 2%; no acumulativos y sobre la base fija de diciembre de 2025. Luego, un aumento de 7% en marzo y 3% en mayo. El resto de los gremios aceptó, pero Ampros no.

Ampros hará un paro activo y llevará el streaming a la calle

El próximo martes 12 Ampros hará un paro activo y llevará su programa de streaming a las calles de la ciudad mendocina en solidaridad con la marcha de las universidades nacionales pero también como reclamo por la reapertura de paritarias para los profesionales de la salud.