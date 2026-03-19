Ampros endurece el conflicto y recurre a la OIT en medio de paritarias sin acuerdo

La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud ( Ampros ) profundizó su enfrentamiento con el Gobierno de Mendoza en el marco de la negociación paritaria y llevó su reclamo a la Organización Internacional del Trabajo ( OIT ), que ya tomó intervención en el caso. Desde el gremio advierten que la discusión salarial continúa sin avances y anticipan un escenario de mayor conflictividad.

“Nosotros esta vez no vamos a aceptar estas paritarias que son decretos puestos en la mesa. No se puede discutir nada cuando en realidad la salud pública está en una situación grave”, afirmó la secretaria general del sindicato, Claudia Iturbe, en diálogo con MDZ Radio .

En ese sentido, cuestionó la propuesta oficial de incremento del 10% semestral y remarcó que “ni siquiera cubre la inflación”, al tiempo que señaló que “llevamos como 5 meses sin aumento” y que el cálculo “en referencia a diciembre” implica “una pérdida de poder adquisitivo muy grande”.

Iturbe puso el foco en la situación estructural del sistema de salud y aseguró que existen “2.000 prestadores que tenemos en negro desde hace más de seis años”, quienes “facturan por los servicios prestados y no tienen derecho ni a una obra social, ni a enfermarse, ni a vacaciones”.

“Ya no podemos seguir postergando esta situación gravísima”, sostuvo, y agregó que estos trabajadores “pueden ser despedidos o pueden irse” sin ningún tipo de formalidad porque “no tienen ninguna relación de dependencia”.

Asimismo, cuestionó que el Gobierno haya otorgado mejoras salariales a funcionarios: “Vamos a luchar por recuperar ese 40% que blanqueó el gobernador el año pasado y que se lo dio a él y a todos sus funcionarios políticos”.

Sobre la negociación, fue categórica: “ATE aceptó, pero nosotros no lo vamos a aceptar este kilo de carne que nos están ofreciendo porque son alrededor de 17.000 pesos más por mes lo que van a cobrar los profesionales”.

Medidas gremiales y conflicto en escalada

En relación con las acciones a seguir, Iturbe confirmó que el gremio resolvió “mantenernos en estado de asamblea y movilización permanente”, con medidas que impactarán en el funcionamiento del sistema. Habrán "asambleas todos los días de 9 a 10 de la mañana" y se verá afectada la atención al público en ese horario, explicó. Además, indicó que decidieron “no firmar anexos”, lo que afectará tareas administrativas clave.

La dirigente también describió un deterioro en la atención sanitaria: “Hay una falta de acceso casi total a la atención de la salud mental”, junto con “el cierre de los turnos” y la escasez de profesionales en distintas especialidades.

Al referirse a la aceptación de la oferta por parte de otros sindicatos, sostuvo: “Primero porque no tienen la situación nuestra de los prestadores. Y después porque realmente la situación es bastante apremiante. La gente necesita el aumento”. Pero también por la represión a la manifestación: "Hemos visto en la calle como les pegan a la gente que se manifiesta en la calle por el agua. La actividad gremial, como se conocía, está bastante difícil y muy limitada".

Finalmente, justificó la decisión de acudir a un organismo internacional: “Sería una irresponsabilidad seguir tolerando estas paritarias impuestas donde les da todo lo mismo, y si te gusta bien, y si no, andate”. Sin embargo, aseguró: "Nosotros vamos a luchar. Vamos a dejar en evidencia lo que está pasando. Hay mucha gente muy valiente dentro de nuestro colectivo. Así que lo vamos a hacer".