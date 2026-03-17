Atención estatales: ATE aceptó la propuesta de suba salarial del Gobierno en paritarias

El acuerdo salarial es del 10% semestral en dos tramos y alcanza a trabajadores de la salud, de adminsitración central y otras dependencias públicas.

El Gobierno de Mendoza alcanzó un acuerdo salarial con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el marco de las paritarias estatales. El gremio aceptó la oferta de incremento del 10% semestral en dos tramos y la suba alcanzará a distintos sectores de la administración pública.

Este martes hubo un encuentro paritario en la Subsecretaría de Trabajo entre los miembros paritarios del Gobierno provincial y los representantes gremiales de ATE. Desde el gremio notificaron la aceptación de la propuesta de incremento salarial que consistía en una suba del 7% en marzo y del 3% en mayo.

Los incrementos son no acumulativos y se calculan sobre la base fija de diciembre de 2025.

El convenio firmado por ATE alcanza a los los empleados del Régimen 5 de la Administración Central; el Régimen 15 de los no profesionales de la Salud; los licenciados en Enfermería; el sector de Guardaparques; el personal de Parques y Ecoparques; y el Régimen 35 de los trabajadores de Ambiente.

Ya son 13 los acuerdos paritarios Tras el cierre de negociaciones con estos sectores, el Gobierno provincial ya consiguió acuerdos salariales con 13 ámbitos de la administración pública.