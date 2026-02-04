Ampros le pide al Gobierno que cree 2.000 cargos

"En primer lugar queremos el 40% de aumento salarial como se aumentaron los funcionarios públicos el año pasado", lanzó. Además, agregó que reclamarán en la paritaria de este mes, se creen 2.000 cargos.

La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud , Ampros, solicitó a la Subsecretaría de Trabajo y Ejemplo la urgente reapertura de Comisión Negociadora a fines de diciembre del año pasado.

Entre las razones planteadas en el escrito aparecen dos. Una es la pérdida del poder adquisitivo de los profesionales de la salud sufrida desde el 2020, según indican. "Esto se fundamenta en el aumento salarial del 40% adjudicado en el mes de junio a legisladores, concejales y funcionarios políticos, que dejó en claro el blanqueo de la real perdida salarial que afecto directamente a la salud pública", sostuvieron en la nota.

En el mismo escrito, sumaron también el pedido ante la Subsecretaría de Trabajo y Empleo, de pases a planta de alrededor de 2000 profesionales de la salud.

claudia iturbe ampros reclamo médicos 3.jpg Claudia Iturbe en MDZ Radio: "La omnipotencia del poder produce graves daños a la población". Rodrigo D'Angelo / MDZ

Ampros y el nuevo régimen salarial

Una de las grandes discusiones entre Ampros y el Gobierno es la incorporación de un nuevo régimen salarial al que ya se sumaron unos 800 médicos.

El nuevo régimen salarial para médicos (Ley 9539), activo desde septiembre de 2024, introduce un sistema voluntario basado en productividad, objetivos y especialidades críticas, buscando retener profesionales en el sistema público con mejores sueldos (unidad sanitaria de $265.000 en oct/2025). Incluye 5 agrupamientos con componentes de productividad.

Entre sus características: