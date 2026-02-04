Ampros le pide al Gobierno que cree 2.000 cargos
Ampros, el gremio que representa a los profesionales de la salud, pedirá al Gobierno la creación de 2.000 cargos porque asegura hace 6 años son prestaciones.
Las paritarias salariales en el Estado están a punto de comenzar. Ampros, que representa a los profesionales de la salud, pedirá en ese ámbito que el Gobierno cree "2.000 cargos" para las personas que hace "6 años están bajo la modalidad de prestaciones", según contó a MDZ la titular del sindicato, Claudia Iturbe.
"En primer lugar queremos el 40% de aumento salarial como se aumentaron los funcionarios públicos el año pasado", lanzó. Además, agregó que reclamarán en la paritaria de este mes, se creen 2.000 cargos.
Desde diciembre, Ampros pide la reapertura de paritarias
La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud, Ampros, solicitó a la Subsecretaría de Trabajo y Ejemplo la urgente reapertura de Comisión Negociadora a fines de diciembre del año pasado.
Entre las razones planteadas en el escrito aparecen dos. Una es la pérdida del poder adquisitivo de los profesionales de la salud sufrida desde el 2020, según indican. "Esto se fundamenta en el aumento salarial del 40% adjudicado en el mes de junio a legisladores, concejales y funcionarios políticos, que dejó en claro el blanqueo de la real perdida salarial que afecto directamente a la salud pública", sostuvieron en la nota.
En el mismo escrito, sumaron también el pedido ante la Subsecretaría de Trabajo y Empleo, de pases a planta de alrededor de 2000 profesionales de la salud.
Ampros y el nuevo régimen salarial
Una de las grandes discusiones entre Ampros y el Gobierno es la incorporación de un nuevo régimen salarial al que ya se sumaron unos 800 médicos.
El nuevo régimen salarial para médicos (Ley 9539), activo desde septiembre de 2024, introduce un sistema voluntario basado en productividad, objetivos y especialidades críticas, buscando retener profesionales en el sistema público con mejores sueldos (unidad sanitaria de $265.000 en oct/2025). Incluye 5 agrupamientos con componentes de productividad.
Entre sus características:
- Acceso Voluntario: El régimen es opcional, constituyéndose como un sistema autónomo para médicos de guardia, servicios críticos, asistenciales, sanitarios y centros de salud.
- Estructura Salarial: El sueldo se compone de un componente horario, objetivos y una remuneración extra por productividad.
- Unidad Sanitaria (US): Es el parámetro de cálculo. A partir de octubre de 2025, el valor de la Unidad Sanitaria se fijó en $265.000.
- Actualizaciones: A través del Decreto Nº 1643/2025, se ajustan los valores para mantener la coherencia con la política salarial general de la provincia,indica la ley.
- Objetivo: Frenar la fuga de profesionales, ofreciendo mayor remuneración a cambio de mayor dedicación y cumplimiento de metas, sumando más de 600 adherentes a mediados de 2025, sostienen desde el Gobierno.
- El sindicato asegura que precariza a los trabajadores y los deja sin sus derechos fundamentales.