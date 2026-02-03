El inmutable rostro de la corrupción: las imágenes de Walter Bento como juez y condenado

Walter Bento fue uno de los hombres más poderosos de Mendoza, como titular del Juzgado Federal 1. Hoy fue condenado por corrupción. Desde que asumió en el cargo en 2005 tuvo un protagonismo importante por su rol y sus vinculaciones con la política y otros ámbitos. Era "intocable" y hasta último momento tuvo algunos privilegios: en el debate por policías federales lo llevaban a la sala esposado y oculto, para evitar que lo fotografiaran de frente como al resto de los acusados.
Un repaso por los rostros de Bento; como juez y como condenado.
walter bento juicio final veredicto (2)
Bento tuvo una carrera ascendente en el poder, pero su castillo se derrumbó.
Alf Ponce Mercado / MDZ
walter bento juicio final veredicto (3)
Walter Bento compartía eventos oficiales y sociales con toda la cúpula de Mendoza.
Alf Ponce Mercado / MDZ
walter bento juicio final veredicto (8)
Bento tuvo innumerables viajes al exterior. Acá, en Las Vegas.
Facebook
walter bento juicio final veredicto (92)
Como juez federal, tenía a cargo la organización de las elecciones en Mendoza.
Archivo MDZ
Bento, ante el Consejo de la Magistratura y antes de ser destituido por mal desempeño.
Archivo / MDZ
juicio walter bento veredicto final (19)
Bento fue el "rey" de Tribunales Federales. Pero también conoció por dentro la U32, donde están detenidos los presos federales.
Alf Ponce Mercado / MDZ
walter bento juicio final veredicto (18)
Parte del proceso se desarrolló en pandemia.
Archivo / MDZ
walter bento juicio final veredicto (12)
Bento declaró cuantas veces quiso ante el Tribunal y el Consejo de la Magistratura.
Alf Ponce Mercado / MDZ
walter bento juicio final veredicto (27)
Antes firmaba sentencias. Luego pasó a firmar como imputado.
Alf Ponce Mercado / MDZ
walter bento jueces corte (1).JPG
Bento, cuando era juez, junto a la Suprema Corte de Mendoza y otras autoridades.
ALF PONCE MERCADO / MDZ
walter bento juicio final veredicto (78)
Walter Bento fue destituido como juez federal de la Nación Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ
Bento, en el avión privado que lo trasladó a Uruguay.
Bento, en un avión privado en el que viajó a Uruguay invitado por un empresario.
El juez federal Walter Bento está preso y debe ser reemplazado. Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ
Bento fue detenido y ya está preso en la cárcel de Cacheuta Foto: Noticias Argentinas