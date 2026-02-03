Presenta:

El inmutable rostro de la corrupción: las imágenes de Walter Bento como juez y condenado

Walter Bento fue condenado por corrupción. Desde 2005 era juez federal, hasta que fue destituido en 2023.

Bento fue juez federal entre 2005 y 2023. Fue destituido y ahora condenado por corrupción.&nbsp;

Alf Ponce Mercado / MDZ

Walter Bento fue uno de los hombres más poderosos de Mendoza, como titular del Juzgado Federal 1. Hoy fue condenado por corrupción. Desde que asumió en el cargo en 2005 tuvo un protagonismo importante por su rol y sus vinculaciones con la política y otros ámbitos. Era "intocable" y hasta último momento tuvo algunos privilegios: en el debate por policías federales lo llevaban a la sala esposado y oculto, para evitar que lo fotografiaran de frente como al resto de los acusados.

Un repaso por los rostros de Bento; como juez y como condenado.

Water Bento, en el edificio que lo tuvo como

Water Bento, en el edificio que lo tuvo como "jefe" y donde fue hallado culpable por corrupción.

Bento tuvo una carrera ascendente en el poder, pero su castillo se derrumbó.

Bento tuvo una carrera ascendente en el poder, pero su castillo se derrumbó.

Walter Bento compartía eventos oficiales y sociales con toda la cúpula de Mendoza.

Walter Bento compartía eventos oficiales y sociales con toda la cúpula de Mendoza.

Bento tuvo innumerables viajes al exterior. Acá, en Las Vegas.

Bento tuvo innumerables viajes al exterior. Acá, en Las Vegas.

Como juez federal, tenía a cargo la organización de las elecciones en Mendoza.

Como juez federal, tenía a cargo la organización de las elecciones en Mendoza.

Bento, ante el Consejo de la Magistratura y antes de ser destituido por mal desempeño.

Bento, ante el Consejo de la Magistratura y antes de ser destituido por mal desempeño.

Bento fue el

Bento fue el "rey" de Tribunales Federales. Pero también conoció por dentro la U32, donde están detenidos los presos federales.

Parte del proceso se desarrolló en pandemia.

Parte del proceso se desarrolló en pandemia.

Bento declaró cuantas veces quiso ante el Tribunal y el Consejo de la Magistratura.

Bento declaró cuantas veces quiso ante el Tribunal y el Consejo de la Magistratura.

Antes firmaba sentencias. Luego pasó a firmar como imputado.

Antes firmaba sentencias. Luego pasó a firmar como imputado.

Bento, cuando era juez, junto a la Suprema Corte de Mendoza y otras autoridades.

Bento, cuando era juez, junto a la Suprema Corte de Mendoza y otras autoridades.

Walter Bento fue destituido como juez federal de la Nación Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Bento, en un avión privado en el que viajó a Uruguay invitado por un empresario.

Bento, en un avión privado en el que viajó a Uruguay invitado por un empresario.

El juez federal Walter Bento está preso y debe ser reemplazado. Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ

Bento esposado y preso.

Bento esposado y preso.

