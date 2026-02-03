El inmutable rostro de la corrupción: las imágenes de Walter Bento como juez y condenado

Walter Bento fue uno de los hombres más poderosos de Mendoza, como titular del Juzgado Federal 1. Hoy fue condenado por corrupción. Desde que asumió en el cargo en 2005 tuvo un protagonismo importante por su rol y sus vinculaciones con la política y otros ámbitos. Era "intocable" y hasta último momento tuvo algunos privilegios: en el debate por policías federales lo llevaban a la sala esposado y oculto, para evitar que lo fotografiaran de frente como al resto de los acusados.