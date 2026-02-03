Así fue el histórico veredicto que condenó a Walter Bento por delitos de corrupción

Walter Bento fue declarado culpable por corrupción . En un veredicto histórico, el Tribunal Oral 2 de Mendoza determinó que el exjuez federal de Mendoza cometió graves delitos estando en funciones como magistrado y aprovechando el poder que tenía en ese cargo.

Antes del veredicto, los últimos 8 imputados tienen la posibilidad de decir sus últimas palabras. Uno de ellos es Alfredo Aliaga, despachante de aduana y padre de Diego, el hombre cuyo asesinato fue uno de los detonantes del caso, pues estaba signado como "colaborador" de Walter Bento en la red de corrupción. "Jamás le he convidado ningún café a nadie de la Aduana, no conozco al señor Bento. No he atendido a ese camión. Si necesitaban un muerto, mi hijo fue el chivo expiatorio para que siguieran con el apellido. Nosotros estamos muy mal. No hemos tenido ninguna ayuda a nivel del Gobierno. Si Dios nos da vida, ya nos vamos a enterar", dijo Aliaga.

Otro de los acusados que habló fue Francisco "Chato" Álvarez. "La sentencia ya está escrita. Me encuentro descreído", dijo. "Espero que tengan el coraje de dictar sentencia conforme a derecho y no con dimes y diretes", dijo Álvarez ante el Tribunal. "Ratifico todo lo dicho por mi abogado. No es fácil lo que nos pasó. Me han tenido que sostener. Ratifico lo dicho en el alegato. Estoy acá por coincidencias y casualidades, que lamento. Estas coincidencias, que son haberle prestado la camioneta a Aliaga, haber dicho que sospechaba de Barrera, un mensaje que un tal Billi le manda a Palumbo ese dicen que es el que pedía plata y por ir a verle la casa, maldigo el día en que vi la casa a un magistrado...", relató el acusado. "Lamento haberle prestado la camioneta a Aliaga. No por eso soy un delincuente", aseguró. "Ir a ver la casa de un juez con quien debo haber cruzado un apretón de mano y debo haber enviado algunos mensajes y nunca más lo vi. Nunca tuve trato, nunca más lo vi. Haber sospechado por intuición que Barrera había matado a Aliaga, quien jugaba al truco con nosotros... Hizo decir que Álvarez estuvo metido en esta runfla. Nunca estuve en eso", dijo el abogado, que recordó que no trabajaba como abogado en Mendoza. "Me nombraron 1004 veces, mancillando mi nombre y mi apodo. Me llamo Luis Francisco Álvarez. No por tanto repetir mi nombre me vuelvo delincuente", remarcó.

Walter Bento presente en la sala de audiencias

Juicio A Walter Bento

Eugenio Nasi fue otro de los que hizo uso de sus últimas palabras, donde confirmó los alegatos del Ministerio Público. "En caso de ser condenado, le voy a pedir que se me hagan los cómputos y se me unifique la pena. Renuncio a cualquier apelación. Necesito que me unifiquen las penas. Quiero pedirles disculpas a dos personas que aprecio, pero necesitaba desahogarme. El señor Bento era juez en ese momento. Con el paso del tiempo no era juez y tomé la decisión", dijo Nasi, cuyo testimonio es fundamental en la causa porque ratificó la matriz de corrupción.

Luciano Ortego, quien le puso "nombre" a la causa habló también. "Mucho se ha hablado y han escuchado. Entiendo que esta causa se puede dividir en dos bloques. La instrucción y lo que nos tocó vivir con ustedes (el tribunal). Les ha dejado una caja con muchos problemas, con dolor, personas y cargos de personas plagados de irregularidades y delitos. Muchas personas mencionan los 45 días en el sótano, en la cueva. Previo 22 días de estar en el piso de una comisaría. Nunca me dejaron hablar. Fui detenido, imputado, procesado...que yo tenía un vínculo con Bento. Eso fue falso siempre. Recién en esta etapa la fiscalía dijo que Ortego no tiene vínculo con Bento. El fiscal fue amo y señor del terror", acusó.

"Todos los que estamos acá ya estamos condenados socialmente", dijo.

José María Sanguedolce fue otro de los que hizo uso de las últimas palabras. El hombre, que está acusado de pagar coimas, hizo un repaso de su caso. "Soy inocente, no hay pruebas de que yo tuve contacto con Bento. Esta acusación arranca en el 2020 cuando se nos detuvo y donde existe una supuesta conversación entre dos personas que están fallecidas. Uno se suicidó y otro es mi socio que se murió", recordó, antes de remarcar que era injustamente enjuiciado. Sanguedolce fue el último en hablar antes de pasar a un cuarto intermedio para que se de el veredicto.