Uno por uno los condenados en la causa Bento y cuándo se conocerá la pena de cada uno
El Tribunal falló de manera unánime y halló culpable a todos los acusados. Bento fue sobreseído en algunos casos por prescripción. Mañana se conocerá la pena de cada uno.
El veredicto oficial determinó la culpabilidad de los acusados en la megacausa de corrupción ocurrido alrededor del Juzgado Federal 1 de Mendoza. La lista de condenados es enorme, pues había 33 procesados originalmente. Todos fueron hallados culpables, aunque con matices.
El Tribunal resolvió todo por unanimidad y de manera contundente. El detalle de las culpabilidades fue leído tras los argumentos generales que dio la presidenta del Tribunal, Gretel Diamante. Aunque hubo delitos graves probados, también se absolvió a los acusados de algunos delitos por el beneficio de la duda y también por prescripción.
Mañana se determinará la pena de cada uno de los acusados, cuando se haga la audiencia de cesura.
Uno por uno, los cargos sobre los culpables
- Walter Bento fue hallado culpable de "Asociación ilícita como jefe, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, falsedad ideológica, cohecho y ocultamiento de pruebas. En el caso de Bento, se hizo lugar al planteo de prescripción a los delitos de abuso de autoridad, desobediencia y prevaricato por 8 hechos. Sobreseer por esos delitos. También fue absuelto por el beneficio de la duda en dos casos de cohecho.
- Luciano Ortego fue hallado culpable de asociación ilícita en carácter de organizador en concurso real con el delito de cohecho activo agravado en calidad de coautor.
- Jaime Alba: Asociación ilícita en carácter de organizador, en concurso real con el delito de cohecho activo agravado en calidad de coautor, y en concurso real con del delito de abuso de autoridad en calidad de partícipe primario.
- Luciano Edgardo Ortego: asociación ilícita en carácter de organizador en concurso real con el delito de cohecho activo agravado en calidad de coautor, todos a su vez en concurso real entre sí. También fue absuelto por dos casos por el beneficio de la duda.
- José Gabriel Moschetti: Asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con el delito de violación de secretos y este a su vez en concurso ideal con el delito de violación a los deberes de funcionario público.
- Alejandro Matías Aramayo: asociación ilícita en carácter de miembro en concurso real con el delito de cohecho.
- Leopoldo Antonio Martín Ríos: asociación ilícita en carácter de miembro; en concurso real con cohecho activo agravado en calidad de coautor, todos a su vez en concurso real entre sí.
- Javier Leónidas Angeletti: asociación ilícita en carácter de miembro en concurso real con el delito de cohecho activo agravado en calidad de coautor, ambos a su vez en concurso real.
- Luis Francisco Álvarez: asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con el delito de cohecho pasivo.
- Walter Eduardo Bardinella: asociación ilícita en carácter de miembro en concurso real con el delito de cohecho activo agravado en calidad de coautor, todos a su vez en concurso real entre sí.
- Marta Isabel Boiza: enriquecimiento ilícito en calidad de partícipe necesaria; lavado de activos de origen ilícito agravado , en calidad de coautora; y falsedad ideológica en concurso real entre sí, todos esos delitos a su vez en concurso real entre sí.
- Nahuel Bento: lavado de activos de origen ilícito agravado por haber sido cometido como miembro de una banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza y como funcionario público en ejercicio u ocasión de sus funciones, en calidad de coautor.
- Luciano Bento fue absuelto por falta de acusación fiscal en el delito de lavado de activos.
- Carlos Federico Barón Knoll y Martín Rodolfo Bazán: cohecho activo agravado en calidad de coautores por un hecho agravado por la condición de funcionario público.
- Alfredo Aliaga, Francisco Alzogaray, Francisco Nicolás Castro, Walter Aníbal Costa, José María Sanguedolce, Enrique de la Cruz, Diego Martínez Pinto, Juan Carlos Molina, Eugenio Nasi, Cristian Oliva, Omar Armando Rodríguez Cichinelli y Marcos Adrián Calderón: cohecho activo agravado en calidad de coautor con relación a su propia intervención como sobornador.
Las absoluciones
- WALTER RICARDO BENTO VEGA, absuelto por el beneficio de la duda, del delito de cohecho pasivo respecto de los hechos encuadrados en los casos N° 5 y 15 (Art. 3 del Código Procesal Penal de la Nación) y por el hecho encuadrado en el caso N° 13, por los cuales fuera oportunamente requerido (Art. 257 del Código Penal).
- LUCIANO EDGARDO ORTEGO HERNÁNDEZ, absuelto por el beneficio de la duda, del delito de cohecho activo agravado respecto de los hechos encuadrados en los casos N° 5 y 15, por los cuales fuera oportunamente requerido (Art. 258 segunda disposición en función del Art. 257 del Código Penal y Art. 3 del Código Procesal Penal de la Nación).
- JAIME ANDRÉS ALBA NORTES, absuelto por falta de acusación fiscal, del delito de cohecho activo agravado respecto de los hechos encuadrados en el caso N° 14, por los cuales fuera oportunamente requerido (Art. 258 segunda disposición en función del Art. 257 del Código Penal).
- LUIS FRANCISCO ÁLVAREZ LÓPEZ, absuelto por falta de acusación fiscal, del delito de cohecho activo agravado respecto de los hechos encuadrados en el caso N° 11, por los cuales fuera oportunamente requerido (Art. 258 segunda disposición en función del Art. 257 del Código Penal).
- LUCIANO EZEQUIEL BENTO BOIZA, absuelta por falta de acusación fiscal, del delito de lavado de activos agravado, respecto de los hechos por los cuales fuera oportunamente requerido (Art. 303 incisos 1 y 2, apartados a y b -texto según ley 26.683).
- OCTAVIO NICOLAS BILLI VILLAVERDE, absuelto por falta de acusación fiscal, del delito de cohecho activo agravado respecto de los hechos encuadrados en el caso N° 13, por los cuales fuera oportunamente requerido (Art. 258 segunda disposición en función del Art. 257 del Código Penal)
- LEANDRO EMANUEL CIROT MALDONADO absuelto por falta de acusación fiscal, del delito de cohecho activo agravado respecto de los hechos encuadrados en el caso N° 1, por los cuales fuera oportunamente requerido (Art. 258 segunda disposición en función del Art. 257 del Código Penal).
- JAVIER LEÓNIDAS ANGELETTI RATFOPOL, absuelto por falta de acusación fiscal, respecto del hecho encuadrado en el caso N° 2; y por el beneficio de la duda, respecto de los delitos de asociación ilícita y cohecho activo agravado, respecto de los hechos encuadrados en los casos N° 7 y 15, por los cuales fuera oportunamente requerido (Art. 258 segunda disposición en función del Art. 257 del Código Penal y Art. 3 del Código Procesal Penal de la
- Nación).
- WALTER ANÍBAL COSTA SGRÓ, absuelto por el beneficio de la duda, del delito de cohecho activo agravado respecto de los hechos encuadrados en el caso N° 7, por los cuales fuera oportunamente requerido (Art. 258 segunda disposición en función del Art. 257 del Código Penal y Art. 3 del Código Procesal Penal de la Nación).
- CRISTIAN OSCAR OLIVA SUÁREZ, absuelto por el beneficio de la duda, del delito de cohecho activo agravado respecto de los hechos encuadrados en el caso N° 15, por los cuales fuera oportunamente requerido (Art. 258 segunda disposición en función del Art. 257 del Código Penal y Art. 3 del Código Procesal Penal de la Nación).
- OMAR ARMANDO RODRÍGUEZ CICHINELLI, absuelto por el beneficio de la duda, del delito de cohecho activo agravado respecto de los hechos encuadrados en el caso N° 5, por los cuales fuera oportunamente requerido (Art. 258 segunda disposición en función del Art. 257 del Código Penal y Art. 3 del Código Procesal Penal de la Nación).
- FACUNDO MARIANO ALZOGARAY SÁNCHEZ, absuelto del delito de cohecho activo agravado respecto de los hechos encuadrados en el caso N° 13, por los cuales fuera oportunamente requerido (Art. 258 segunda disposición en función del Art. 257 del Código Penal).
- CARLOS FEDERICO BARÓN KNOLL, absuelto del delito de cohecho activo agravado respecto de los hechos encuadrados en el caso N° 13, por los cuales fuera oportunamente requerido (Art. 258 segunda disposición en función del Art. 257 del Código Penal).ABSOLVER a FRANCISCO NICOLÁS
- CASTRO NAVARRO, absuelto del delito de cohecho activo agravado respecto de los hechos encuadrados en el caso N° 13, por los cuales fuera oportunamente requerido (Art. 258 segunda disposición en función del Art. 257 del Código Penal).