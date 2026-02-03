Uno por uno los condenados en la causa Bento y cuándo se conocerá la pena de cada uno

El veredicto oficial determinó la culpabilidad de los acusados en la megacausa de corrupción ocurrido alrededor del Juzgado Federal 1 de Mendoza. La lista de condenados es enorme, pues había 33 procesados originalmente. Todos fueron hallados culpables, aunque con matices.

El Tribunal resolvió todo por unanimidad y de manera contundente. El detalle de las culpabilidades fue leído tras los argumentos generales que dio la presidenta del Tribunal, Gretel Diamante. Aunque hubo delitos graves probados, también se absolvió a los acusados de algunos delitos por el beneficio de la duda y también por prescripción.