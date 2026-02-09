Dante Vega: "El viernes se terminó la mentira de Walter Bento y se impuso la verdad"

Dante Vega , representante del Ministerio Público Fiscal en el megajuicio que terminó en la condena contra el exmagistrado, afirmó en diálogo con el programa “ Libre de Humo ” de MDZ Radio 105.5 FM que “tenemos la satisfacción de haber cumplido una etapa. Y de que terminara este juicio que se ha hecho enorme y con mucha perturbación por parte de Bento y de sus abogados. No ha sido un juicio pacífico ni mucho menos”.

“Ya teníamos el adelanto del Tribunal el martes cuando declaró la responsabilidad penal de Bento, de toda su banda, de sus familiares y de sus sobornadores con juicios de valor contundentes que eran los mismos que sosteníamos nosotros cuando iniciamos la investigación. Y el viernes a eso se sumaron las penas en línea con las que pedimos”, expresó el fiscal federal que lideró la acusación contra el exjuez.

Vega también remarcó que todo el proceso judicial tuvo un impacto en lo personal por los reiterados ataques de Bento, su defensa y los abogados del resto de los implicados contra su persona.

“Tengo el costo personal de ser atacado una y otra vez por Bento desde que comenzó la causa. Después se sumó parte de su banda, después la totalidad y en el juicio fue un frente común que armaron. No hubo una audiencia en el juicio en la que no me atacaran directamente y no deslizaran chicanas, nulidades. Uno sabe qué rol cumple, pero nadie se acostumbra a ser maltratado y menos a ser injustamente maltratado. Me han tratado de torturador y mentiroso y esto era una cortina de humo”, expresó.

Bento sentencia (3)

En este sentido, el fiscal Vega afirmó que “el viernes terminó la mentira de Bento. Terminó la farsa de la confabulación en su contra liderada por mí. Y terminó imponiéndose la verdad sobre los hechos”. “Bento era un juez coimero que lideraba una banda dedicada a pedir coimas a cambio de libertades en su juzgado”, sentenció.

Añadió que todos los hechos de pedidos de coimas que se presentaron en el juicio eran incontrastables y que de la mano de estos casos de corrupción existió un crecimiento patrimonial exponencial del entonces titular del Juzgado Federal Nº 1 y de su familia.

“Entrar a investigar el patrimonio de Bento era entrar a ver un patrimonio completamente injustificado con los ingresos que tiene un juez federal, que son altos, pero no había correlación alguna con ningún número. El estilo de vida no tenía nada que ver con un funcionario público”, manifestó.

Por otro lado, indicó que durante el juicio y todas las instancias previas intervinieron más de 20 jueces y destacó que “se ha mandado un mensaje de que es posible confiar en la justicia y en las instituciones. Hemos hecho un gran aporte en restablecer la confianza pública”.