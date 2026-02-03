Dante Vega, el fiscal que investigó a Walter Bento y vive amenazado

Dante Vega se mueve desde hace años con chaleco antibalas y custodiado. Es parte de la rutina que adquirió como fiscal desde que comenzó a investigar la trama de corrupción que giraba alrededor del Juzgado Federal 1 de Mendoza. Era el juzgado liderado por Walter Bento, que fue hallado culpable en esa causa, tras un juicio histórico.

Vega es fiscal federal y tiene una extensa carrera en Tribunales. La investigación sobre delitos de lesa humanidad lo llevó a tomar protagonismo y lideró esos procesos en la región. Allí hay un hito importante: entre los investigados y condenados estuvieron los integrantes de la Cámara Federal de Mendoza que habían sido parte del aparato represivo del Estado y que siguieron en funciones durante décadas en democracia. Por eso Vega ya sabía lo que era investigar a jueces con los que compartía edificio y estaban en ejercicio del poder.

dante vega fiscal con chaleco (10).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

Ingresó al Poder Judicial en 1992 y le tocó investigar ceca de 30 causas sobre Derechos Humanos en Cuyo y también en la Patagonia. Tiene un perfil progresista y abierto. Es docente y tiene diversas publicaciones. Es del “CUC”, con todo lo que eso implica, y estudió derecho en Córdoba.

En la carrera judicial estuvo en varios cargos, incluyendo una secretaría en el Juzgado Federal 1. Allí hay un punto bisagra: rindió para quedar a cargo de ese juzgado tras la destitución de Luis Leiva. Tenía un competidor: Walter Bento. En Argentina, los jueces federales son elegidos por el presidente de la Nación, que debe seleccionar de una terna. Entonces, Néstor Kirchner era presidente y tenía como operador a Juan Carlos Mazzón. Fue el “Chueco” quien hizo lobby y Kirchner eligió a Bento.