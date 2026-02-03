Dante Vega, el fiscal que investigó a Walter Bento y vive amenazado
Dante Vega llevó adelante la investigación que derivó en la culpabilidad de Walter Bento. Su historia.
Dante Vega se mueve desde hace años con chaleco antibalas y custodiado. Es parte de la rutina que adquirió como fiscal desde que comenzó a investigar la trama de corrupción que giraba alrededor del Juzgado Federal 1 de Mendoza. Era el juzgado liderado por Walter Bento, que fue hallado culpable en esa causa, tras un juicio histórico.
Vega es fiscal federal y tiene una extensa carrera en Tribunales. La investigación sobre delitos de lesa humanidad lo llevó a tomar protagonismo y lideró esos procesos en la región. Allí hay un hito importante: entre los investigados y condenados estuvieron los integrantes de la Cámara Federal de Mendoza que habían sido parte del aparato represivo del Estado y que siguieron en funciones durante décadas en democracia. Por eso Vega ya sabía lo que era investigar a jueces con los que compartía edificio y estaban en ejercicio del poder.
Ingresó al Poder Judicial en 1992 y le tocó investigar ceca de 30 causas sobre Derechos Humanos en Cuyo y también en la Patagonia. Tiene un perfil progresista y abierto. Es docente y tiene diversas publicaciones. Es del “CUC”, con todo lo que eso implica, y estudió derecho en Córdoba.
En la carrera judicial estuvo en varios cargos, incluyendo una secretaría en el Juzgado Federal 1. Allí hay un punto bisagra: rindió para quedar a cargo de ese juzgado tras la destitución de Luis Leiva. Tenía un competidor: Walter Bento. En Argentina, los jueces federales son elegidos por el presidente de la Nación, que debe seleccionar de una terna. Entonces, Néstor Kirchner era presidente y tenía como operador a Juan Carlos Mazzón. Fue el “Chueco” quien hizo lobby y Kirchner eligió a Bento.
El condenado exjuez usó como argumento extrajurídico el supuesto encono de Vega sobre él para armar una teoría conspirativa alrededor de la causa que lo tenía como protagonista. Vega fue quien investigó a Bento, apoyado y respaldado luego por otros fiscales, por la cúpula del Ministerio Público, ratificado por cámaras y hasta por la Corte.