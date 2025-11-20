Alejandro Gravier, esposo de Valeria Mazza, rompió el silencio tras el robo en su casa: qué reveló sobre el episodio

El empresario habló en Desayuno Americano y contó cómo fue el robo en su casa, aportó nuevos detalles del hecho y explicó cómo se encuentra su familia.

Alejandro Gravier, marido de Valeria Mazza, decidió contar cómo vivió su familia el episodio de inseguridad ocurrido este 19 de noviembre, cuando cinco personas ingresaron a la vivienda ubicada en Acassuso, San Isidro, en pleno mediodía.

Según se supo, los delincuentes se habrían acercado simulando tareas de jardinería para no despertar sospechas. En un movimiento rápido, saltaron el portón y alcanzaron a meterse en el sector externo de la propiedad.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier.jpg El empresario habló en Desayuno Americano sobre el episodio. Mientras él continúa trabajando en Madrid, siguió minuto a minuto lo que pasaba en su casa y se comunicó con Desayuno Americano para dar su versión. "Primero agradecerles a todos los que se preocupan. Decirles que está todo bien. No pasó a mayores porque en casa siempre hay alguien y siempre hay seguridad. Cuando vieron gente, se ve que se fueron. No sacaron nada, no se llevaron nada. No entraron adentro de la casa", aseguró Gravier sobre la versión de que habrían robado una mochila.

También dejó una reflexión más amplia sobre la situación de inseguridad: "A distancia, ojalá sirva esto para unirnos entre todos y que estas cosas no solo nos pasen a nosotros, sino que no le pase a nadie. Porque en esto estamos de acuerdo todos, sufrimos cada vez que pasan este tipo de situaciones. Es muy buena la difusión que le dan ustedes. Estas cosas no deberían pasar".

Esto fue lo que dijo Alejandro Gravier en Desayuno Americano sobre el robo en su casa Alejandro Gravier Habló Sobre El Robo En Su Casa En el momento del incidente, una de sus hijas estaba en la casa con una amiga y el personal doméstico. De acuerdo a lo informado, sus gritos ahuyentaron a los intrusos. El empresario buscó llevar calma: "Ella está bien. Me parece que se exageró el tema. La contuvimos. Es una persona bastante sólida. Había mucha gente adentro de casa, por eso se ve que no entraron. Ella reaccionó bien. Está tranquila".