Alejandro Gravier, esposo de Valeria Mazza, rompió el silencio tras el robo en su casa: qué reveló sobre el episodio
El empresario habló en Desayuno Americano y contó cómo fue el robo en su casa, aportó nuevos detalles del hecho y explicó cómo se encuentra su familia.
Alejandro Gravier, marido de Valeria Mazza, decidió contar cómo vivió su familia el episodio de inseguridad ocurrido este 19 de noviembre, cuando cinco personas ingresaron a la vivienda ubicada en Acassuso, San Isidro, en pleno mediodía.
Según se supo, los delincuentes se habrían acercado simulando tareas de jardinería para no despertar sospechas. En un movimiento rápido, saltaron el portón y alcanzaron a meterse en el sector externo de la propiedad.
Mientras él continúa trabajando en Madrid, siguió minuto a minuto lo que pasaba en su casa y se comunicó con Desayuno Americano para dar su versión. "Primero agradecerles a todos los que se preocupan. Decirles que está todo bien. No pasó a mayores porque en casa siempre hay alguien y siempre hay seguridad. Cuando vieron gente, se ve que se fueron. No sacaron nada, no se llevaron nada. No entraron adentro de la casa", aseguró Gravier sobre la versión de que habrían robado una mochila.
También dejó una reflexión más amplia sobre la situación de inseguridad: "A distancia, ojalá sirva esto para unirnos entre todos y que estas cosas no solo nos pasen a nosotros, sino que no le pase a nadie. Porque en esto estamos de acuerdo todos, sufrimos cada vez que pasan este tipo de situaciones. Es muy buena la difusión que le dan ustedes. Estas cosas no deberían pasar".
Esto fue lo que dijo Alejandro Gravier en Desayuno Americano sobre el robo en su casa
En el momento del incidente, una de sus hijas estaba en la casa con una amiga y el personal doméstico. De acuerdo a lo informado, sus gritos ahuyentaron a los intrusos. El empresario buscó llevar calma: "Ella está bien. Me parece que se exageró el tema. La contuvimos. Es una persona bastante sólida. Había mucha gente adentro de casa, por eso se ve que no entraron. Ella reaccionó bien. Está tranquila".
Desde el programa recordaron el robo sufrido por la familia en 2023 y le consultaron si creía que la propiedad podía estar "marcada". Él lo descartó completamente y detalló que aquella situación había ocurrido bajo un contexto muy diferente. En esta oportunidad, destacó que los movimientos de los intrusos quedaron grabados por numerosas cámaras.
Sobre el estado de Valeria, comentó: "Esto nos pone en alerta. Ella está bien también. Justo ahora está en una reunión de producción porque está presentando el Bailando con las Estrellas. Están todos tranquilos en Buenos Aires".
Gravier subrayó que el barrio es históricamente seguro y que la familia vive allí desde hace casi tres décadas. Valoró la tarea policial y recalcó la necesidad de fortalecer su trabajo. Aseguró que confía plenamente en los sistemas de vigilancia de su casa.
El encargado de la vivienda fue quien realizó la denuncia, y en pocos minutos ya había móviles policiales en el lugar. Además, el empresario explicó que la familia cuenta con un riguroso sistema de prevención: "Hay botones de pánico por todos lados. Hay seguridad. Todos tienen botones que suenan alarmas, automáticamente llaman a la policía y vienen".