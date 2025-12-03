El peso chileno se fortalece y encarece la frontera para el argentino

Esta semana se registró una drástica caída del dólar en Chile , llegando a su nivel más bajo desde marzo a $918,8 pesos chilenos (CLP). Esto revierte la breve ventaja que el turista argentino experimentó a fines de noviembre.

El fortalecimiento de la moneda chilena, impulsado por el precio récord del cobre, encarece el costo de vida para los visitantes que pagan con pesos argentinos , justo antes del inicio de la temporada de verano y otro fin de semana largo.

El análisis de la paridad cambiaria, tomando exclusivamente como referencia el dólar oficial, confirma que la apreciación del peso chileno impacta de forma directa el poder adquisitivo del argentino.

La conversión de pesos argentinos (ARS) a pesos chilenos (CLP) requiere la intervención del dólar. La cotización de $918,8 CLP por dólar en Chile y la cotización oficial argentina de este miércoles 3 de diciembre ($1.480 ARS) determinan el costo actual.

Para obtener 1.000 pesos chilenos , el argentino necesita actualmente $1.621,03 pesos argentinos . Este valor, calculado con el dólar oficial de $1.480 ARS, representa la base para el mercado formal.

Pesos chilenos.jpg La cotización del dólar en Chile cae a su mínimo en ocho meses.

El costo de la estabilidad

Esta situación marca un quiebre respecto al contexto de fines de noviembre. El 21 de noviembre, el dólar en Chile había saltado hasta los $941 CLP, mientras que el dólar oficial se mantenía en $1.480 ARS. En ese momento, el mismo billete de 1.000 CLP tenía un costo de $1.572,80 ARS.

La comparación resulta desfavorable para el argentino: el fortalecimiento del peso chileno implica que el argentino necesita $48,23 ARS adicionales para obtener los mismos 1.000 CLP que hace menos de dos semanas.

Factores que impulsan el encarecimiento del peso chileno

La apreciación del peso chileno no es casual; obedece a una combinación de factores internos y externos. Por un lado, el rally del cobre alcanzó la cifra inédita de US$5,2 por libra, generando un flujo de divisas que fortalece la moneda local. Por otro lado, la debilidad del dólar global por los datos económicos de Estados Unidos, como la disminución de puestos de trabajo ADP y un PMI de servicios más débil, junto a la alta probabilidad de un recorte de tasas de la Fed, generan un contexto bajista para la divisa estadounidense.

Si la tendencia de un dólar global débil y un peso chileno apreciado se mantiene, el tipo de cambio continuará su tendencia descendente, encareciendo el turismo y las compras en Chile para los argentinos que planeaban cruzar la cordillera.