Chocó de frente con un colectivo y quedó hospitalizada con una fractura expuesta

Una mujer de 31 años sufrió una fractura expuesta en una de sus piernas al chocar con un colectivo mientras circulaba en su moto por Guaymallén.

La colisión entre un colectivo de la línea 200 y una motociclista terminó con esta última siendo hospitalizada con una fractura expuesta en su pierna derecha. El accidente vial ocurrió en el departamento de Guaymallén al medio día de este martes.

Cómo fue el accidente A pocos minutos de llegar a las 12, una motocicleta, Motomel 110 cc, y un colectivo de línea chocaron en las calles de Guaymallén. El accidente terminó con el parabrisas del rodado de mayor tamaño roto, y con la conductora de la moto internada con graves lesiones.

El siniestro se generó en la intersección de las calles Luis Serra y Melitón Arroyo, cuando ambos vehículos intentaron cruzar al mismo tiempo.