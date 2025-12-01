Un impactante accidente terminó con vuelco en la Quinta Sección

Un accidente en Ciudad de Mendoza terminó con una traffic volcada. No se notificaron heridos y los test de alcoholemia dieron negativo.

La colisión entre una camioneta y una traffic terminó con esta última volcada sobre la vía pública de Ciudad de Mendoza. Según informaron los efectivos de tránsito, el accidente no generó heridos de gravedad que necesitaran ser tratados por profesionales de la salud.

El cruce de las calles Martínez de Rozas y Sobremonte del escenario del siniestro vial poco antes de las 12 de este lunes. Allí, el choque se produjo cuando la traffic, una Peugeot Parnet, circulaba por Sobremonte y cruzo sin notar la presencia de una Toyota Hilux, con la que terminó impactando de costado.

image El golpe llevó a que este rodado termine completamente volcado, y la camioneta con el frente destruido.