El actor visitó el programa El Hormiguero y contó el susto que se llevó.

Guillermo Francella decidió contar una fuerte experiencia que vivió mientras se encontraba transitando con un vehículo por España. El actor argentino reveló que sufrió un choque a solo 24 horas de comenzar el rodaje de Playa de Lobos, su nueva película que promete arrasar.

El artista de extensa trayectoria comentó lo sucedido en el programa español El Hormiguero, donde estuvo invitado para promocionar el film que coprotagoniza con Javier Veiga y que se estrenará esta semana. Francella contó en detalles lo sucedido en el accidente en el que, por fortuna, nadie salió herido de gravedad, aunque él, al igual que sus acompañantes, terminó con algunos golpes.

El siniestro vial, según lo que contó Guillermo, ocurrió a la salida de una cena en la que participaron su hermano, una productora y la hija de ella: "¿Qué hay detrás de esas rotondas? No podés creer que haya una tras otra. Salís de una y aparece otra, y otra… ¿Hasta cuándo? Nunca terminan", comenzó diciendo en tono de broma.

Guillermo Francella sufrió un fuerte accidente en España Guillermo Francella sufrió un fuerte accidente en España y terminó con lesiones: los detalles Luego, agregó: "Cuando entramos nuevamente, miro y veo que viene un auto con las luces encendidas. Le digo: ‘¡Florencia!’, y ¡pum! choque". Guillermo confirmó que luego del impacto se lastimó "bastante y mi hermano también, se golpeó la cabeza contra la de la hija de Florencia".