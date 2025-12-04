Qué dijo Marcelo Macarrón tras confirmarse el jury contra los fiscales del caso Nora Dalmasso

El viudo Marcelo Macarrón consideró “un paso importante” la decisión del tribunal. y negó que la causa por el crimen de Nora Dalmasso esté prescripta.

El Jurado de Enjuiciamiento de Córdoba resolvió por unanimidad avanzar con un jury contra los tres fiscales que llevaron adelante la investigación por el crimen de Nora Dalmasso, ocurrido el 26 de noviembre de 2006 en Río Cuarto. La decisión, que marca un nuevo capítulo en una causa y fue celebrada por el viudo, Marcelo Macarron, tras conocerse la resolución.

“Es un granito de arena más para lo que venimos reclamando desde hace 19 años; sentimos un enorme alivio al llegar a esta instancia”, expresó en diálogo con Noticiero Doce. También sostuvo que este avance “es ganar una batalla, aunque todavía queda mucho por hacer”.

Macarrón, quien en 2022 fue absuelto del cargo de autor intelectual del femicidio de su esposa, afirmó que la noticia fue recibida “con serenidad y esperanza” por sus hijos, que acompañaron todo el proceso judicial marcado por idas y vueltas. A su vez, insistió en que el expediente no está prescripto y lamentó el sobreseimiento Roberto Marcos Barzola, cuyo ADN figuraba en la bata con la que Dalmasso fue asesinada.

Jury contra los fiscales del caso Nora Dalmasso La presidenta del Jurado de Enjuiciamiento, Julieta Rinaldi, confirmó que el tribunal votó en forma unánime para avanzar contra los fiscales Javier Di Santo, Luis Pizarro y Daniel Miralles. “Mañana notificamos al Ministerio Público Fiscal, que contará con 30 días hábiles para formalizar las acusaciones”, explicó. Sin embargo, adelantó que la definición final recién se dará en febrero, debido a la feria judicial y legislativa.

La decisión la tomó por unanimidad el jurado integrado por los legisladores Julieta Rinaldi (presidenta), Facundo Torres Lima, Miguel Nicolás, Walter Gispert y la vocal del Tribunal Superior de Justicia, Aída Tarditti.