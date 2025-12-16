Crimen de Nora Dalmasso: el fiscal dio por cerrada la investigación y pidió la elevación a juicio oral

A casi 19 años del crimen de Nora Dalmasso, el fiscal Pablo Jávega dio por finalizada la investigación y solicitó la elevación a juicio oral.

El fiscal Pablo Jávega dio por concluida la investigación por el crimen de Nora Dalmasso, cometido en noviembre de 2006, y pidió la elevación a juicio oral de la causa contra el imputado, en una decisión que marca un nuevo capítulo en uno de los casos judiciales más emblemáticos de la provincia de Córdoba.

Cómo llegó el fiscal hasta la instancia del juicio oral Según informó la Unidad Fiscal, tras haberse receptado la declaración del imputado y reunido la totalidad de la prueba ordenada y requerida por las partes del proceso, se consideró finalizada la etapa investigativa. “Se entiende que concluyó la citada investigación y en consecuencia se formuló el mérito acusatorio respectivo”, señalaron desde el Ministerio Público.

las-mil-muertes-de-nora-dalmasso2.jpg La docuserie sobre Nora Dalmasso ofrece videos caseros que aportó la familia Macarrón. Uno de los aspectos que genera mayor incertidumbre es que, hasta el momento, no se dio a conocer públicamente la identidad del imputado. El único señalado en la causa hasta ahora había sido Roberto Bárzola, un parquetista que trabajaba en la vivienda de la víctima y cuyo ADN fue encontrado en la escena del crimen, aunque oficialmente no se confirmó si se trata de la misma persona.

De acuerdo a la información, la pieza jurídica presentada por el fiscal Jávega fue notificada tanto a la defensa técnica del imputado como a la familia de Nora Dalmasso, que se encuentra constituida como querellante particular en la causa.

Se espera que este martes a las 10.30 la fiscalía brinde una conferencia de prensa en la sede de los Tribunales de Río Cuarto, donde se darán a conocer más detalles sobre el avance de la causa y los pasos judiciales que seguirán en el proceso.