Es menor de edad y lo atraparon haciendo delivery de cocaína en una zona "caliente" de Las Heras

El menor de edad, de 17 años, cayó la mañana de este lunes en Las Heras. Tenía 50 envoltorios de cocaína listos para la venta.

Un menor de edad fue detenido la madrugada de este lunes con varias dosis de cocaína lista para la venta en Las Heras. Al parecer, el chico, de 17 años, realizaba delivery de drogas por una zona "caliente" del departamento. Quedó a disposición de la Justicia federal.

El operativo estuvo a cargo de personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP), el cual cerca de las 9 recorría el interior del barrio Santa Teresita, localizado en el distrito de El Plumerillo, y se alertaron por la presencia de un joven que caminaba por el cruce de calles Albox y Libertad.

El secuestro de la droga Acto seguido, el muchacho se volvió sobre sus pasos al observar la presencia de la patrulla policial y arrojó al suelo una bolsa de nailon. Frente a eso, los efectivos lo abordaron y le frenaron el paso y, al mismo tiempo, verificaron que el envoltorio que descartó tenía 50 ravioles de cocaína.

Frente a esa situación, se le dio intervención a detectives de la Policía Contra el Narcotráfico (PCN), que constató que se trataba de un total de 26,88 gramos de la sustancia blanquecina. En tanto, se iniciaron las actuaciones correspondientes por parte de la Justicia federal.